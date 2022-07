Trafik kazasında kızı ve damadını kaybeden babadan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamasına sitem

Kurban Bayramı’nın birinci günü Ankara-Niğde Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında kızını ve damadını kaybeden gazi Murat Kiraz, cenazelerin defni için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtiklerini ancak bazı uygulamalar sunularak Bağlum Mezarlığı’na defin yapılamayacağı cevabını aldıklarını söyledi. Kiraz, Büyükşehir Belediyesi’ne tepki göstererek, "Gazilik falan çok önemli değil onlar için" dedi.

Ankara’da yaşayan mühendis İbrahim Köktaş (33), eşi Rumeysa Erva Köktaş (23) ve kızları Ayşe Sena Köktaş (2), Kurban Bayramı’nın birinci günü bayram ziyareti için Ankara’dan Mersin’e doğru yola çıktı. Ankara-Niğde Otoyolu’nda Bekir C. yönetimindeki 06 DM 408 plakalı lüks araç, Köktaş ailesinin bulunduğu araca hızla arkadan çarptı. Kazada baba İbrahim Köktaş olay yerinde, anne Rumeysa Erva Köktaş ise kaldırıldığı Kırşehir Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Gece saatlerinde cenazeler Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Bağlum semtine getirildi. Çiftin kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki kızları Ayşe Sena Köktaş ise Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Cenazelerin defni için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçen Köktaş ailesinin yakınları, çiftin ‘Bağlum nüfusuna kayıtlı olması, daha önce mezarlığa birinci derece yakınlarının defnedilmesi veya Bağlum’da 10 yıldır ikamet ediyor olması’ şartlarını taşımadığından dolayı vasiyetleri olan Bağlum Mezarlığı’na defnedilemeyeceği cevabını aldı. Defin için saatlerce bekleyen Köktaş çiftinin cenazeleri, komşularının Bağlum Mezarlığı’ndan satın aldığı yeri tahsis etmesiyle defnedilebildi.

“Allah razı olsun, bir komşumuz daha önce kendisine aldığı yeri kızıma verdi ve defin olundu”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Rumeysa Erva Köktaş’ın babası gazi Murat Kiraz, uygulamadan dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sitemde bulundu. Cenazelerin uygulamadan dolayı bir süre mezarlıkta beklediğini belirten Kiraz, şunları söyledi:

“Kızım ve damadımı bayramın ilk günü Ankara-Niğde Otoyolu’nda araçlarına arkadan çarpılmasından mütevellit kaybettik. Kendilerinin de vasiyetleri vardı, ’Bizi Bağlum’a, Abdulhakim Arvasi Hazretleri’nin yanına gömün’ diye. Fakat ne hikmetse defin olunmasına izin verilmedi belediyenin aldığı karar ile. Yok 10 sene ikamet şartı. Parayla satın alalım dedik, onu da vermediler. Allah razı olsun bir komşumuz daha önce kendisine aldığı yeri kızıma verdi ve defin olundu. Gazi olduğumuzu söyledik, yok dediler. Annem babam da orada, ona rağmen kabul etmediler. Götürün buradan dediler. Gazilik falan çok önemli değil onlar için. Öyle anladım yani. O zaman Bağlum’dan kimse ev de almayacak, çünkü oraya defin olmuyor. Çok garip bir uygulama başlamış. Yavrularımı orada 2-3 saatten fazla beklettik. Başkası böyle bir şey yaşamasın. Nereye defnedilmek istiyorsa oraya defnedilsin insanlar, zor bir şey değil bu.”

Öte yandan, kazada, Köktaş çiftinin ölümüne, kızlarının ise yaralanmasına neden olan Bekir C., asli kusurlu bulunmasına rağmen 6 gün serbest gezdi. Ardından İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) konuyu takibi üzerine Bekir C., ’taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Bekir C., Şereflikoçhisar Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.