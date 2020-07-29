Son Dakika
Trafik kazasında hayatını kaybeden teğmen son yolculuğuna uğurlandı
KAZADA HAYATINI KAYBEDEN TEĞMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Genel 29.07.2020, 15:58
7
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yaptığı karakola giden Teğmen Ramazan Caner Dadak, son yolculuğuna memleketi Kırşehir’de uğurlandı.
Dadak için Kaman ilçesi Hacıpınar mahallesi mezarlığında tören düzenlendi. Törene Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Alay Komutanı Ferhat Kuran, Kaman ve Kurancılı Belediye Başkanlarının yanı ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.
27 Temmuz Pazartesi günü gece saatlerinde Şanlıurfa Siverek-Adıyaman karayolunun 15’inci kilometresinde meydana gelen kazada Teğmen Caner Dadak (26), görev yerine gittiği sırada kontrolünü kaybettiği otomobilin devrilmesiyle yaşamını yitirmişti.
32°
açık
Namaz Vakti 29 Temmuz 2020
|İmsak
|04:04
|Güneş
|05:50
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:31
|Yatsı
|22:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25