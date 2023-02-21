Trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Iğdır’da zırhlı aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralandıktan sonra hastanede tedavi altına alınan 4 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar’dan 55 gün sonra acı haber geldi. Şehidin İzmir Buca’daki baba evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Iğdır’da, 29 Aralık 2022 tarihinde Aralık ilçesinden Iğdır’a dönen askerlerin taşındığı 5’inci Hudut Alay Komutanlığına ait zırhlı araç, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki araziye devrildi. 12 askerin yaralandığı kazada durumu ağır olan Mesut Taşar (33), Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Taşar, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak şehit oldu.

Baba evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı

Ankara’da tedavi gören oğullarının yanında bulunan baba Tahsin Taşar ile anne Ceylan Taşar, şehadet haberinin ardından İzmir Buca’da bulunan Kozağaç Mahallesi 282/8 Sokak’taki evlerine geldi. Acılı anne ve babayı şehidin eşi Kader (34), çocukları Nur Hasret (12), Işın Su (10), Yunus Emre (9), Ceylan Su (5) ve aile yakınları ile komşuları karşıladı. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrağı asılırken, belediye ekipleri de taziye çadırı kurdu.

Öte yandan şehidin cenazesi, yarın Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kadife Kale Hava Şehitliği’ne defnedilecek.