Trafik kazası sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik’te iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan orman yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, 2 dönüm alan hasar gördü.

Alınan bilgilere göre; Yenişehir’den Bilecik istikametine seyir halindeki Hüseyin D. yönetimindeki 11 ED 530 plakalı tır ile karşı yönden gelen Mustafa D. yönetimindeki 54 LJ 570 plakalı tır, Zeybek Çamları mevkiinde kafa kafaya çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bir tır yoldan çıkarak yanmaya başladı. Alevler ormanlık alana sıçraması sonucu çıkan yangına çok sayıda itfaiye, Bilecik ve Bursa’nın İnegöl ilçesinden gelen Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipleri ile yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alınırken, saatlerce kapalı olan Bilecik-Bursa karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Sürücüler yaralandı

Kazada, hafif yaralanan sürücü Hüseyin D. olay yeri müdahale yapılırken, diğer sürücü Mustafa D. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve bölge trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

2 dönüm alan hasar gördü

Öte yandan çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2 dönümlük bir alanın etkilendiği öğrenildi.