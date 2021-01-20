Trafik cezasının kiralayana kesilmesi firmaların kanayan yarasına çözüm oldu

Kiralanan araçlarda trafik cezasının kiralayan kişiye kesilmesi, firmaların yükünü büyük oranda hafifletirken, araç kiralayanlar yönetmelikle kanayan yaraya çözüm bulunduğunu söyledi. İş adamı Ömer Paşa Dilek, durumdan memnun olduklarını ifade ederek, “Gerçekten takdire şayan oldu; çünkü araç kiralama firmalarının kanayan yarasıydı bu. Çok şükür çözüldü, rahatladık. Yurt dışı müşterilerinde nasıl bir yol izlenilecek, bununla alakalı da gelişmeleri takip ediyoruz” dedi.

Kiralanan araçlarla trafik kurallarını ihlal edenlere kesilen cezaların ruhsat sahibine değil, aracı kiralayanlara gönderilmesine yönelik yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu yönetmeliğin çıkmasıyla firmaların sırtındaki yükte kalkmış oldu.

Kanayan yaraya çözüm bulunduğunu ifade eden iş adamı Ömer Paşa Dilek, bu durumum kendilerini memnun ettiğini ve firmaları rahatlattığını söyledi.

Ömer Paşa Dilek, “Araç kiralama firmalarının kanayan yarası olan trafik cezası, kişiye değil de firmaya yazıldığından dolayı, direk tahsil edemediği trafik cezalarını kendi bünyesinden, kendi finansmanından finans ediyordu. Şu anda yeni çıkan yürürlükteki yönetmeliğe göre artık direkt firmaya değil, o kiralayan kişiye kesiliyor; yani bu şirketleri arka planda çok iyi bir şekilde rahatlattı, takdire şayan oldu; çünkü araç kiralama firmalarının kanayan yarasıydı bu. Çok şükür çözüldü. Bundan dolayı firmalar çok memnun. Bu durum gerçekten firmaları memnun ediyor” dedi.

“Yurt dışı müşterilerine nasıl bir yol izlenecek takip ediyoruz”

Yurt dışı müşterilerinde de aynı sorunun yaşandığını ifade eden Ömer Paşa Dilek, “Yurt dışı müşterilerinde nasıl bir yol izlenilecek, bununla alakalı da gelişmeleri takip ediyoruz; çünkü Suudi Arabistan ya da yurt dışından bir müşterimiz araç kiraladığında da aynı şekilde ceza ona mı yazılacak? Yoksa sonradan şirkete mi kalacak? Bu tabi biraz muammada bir süreç; ama en azından Türk müşterilere, yerli müşterilere tahsilat sorunumuz olmayacak. En azından her iki taraf da şeffaf ve açık bir şekilde neyin ne olduğunu görmüş oluyor” diye konuştu.

“İkinci el araç fiyatlarında 3-4 ay düşüş olmayacak”

İki el araç fiyatlarını da değerlendiren Dilek, son olarak şöyle devam etti:

“İkinci el piyasasında düşüş olduğu söyleniyor. Bizde düşüş olmadı. Sadece yıl sonu olduğu için dispiritörler kampanya yaptılar. 2020’de mevcut elinde kalan araçları kampanya yaptılar. Kampanya yaptıkları için de ikinci el piyasası bir tık geriye düşmüş oldu; ama ilerleyen süreçte görüntü o ki bir 3-4 ay daha fiyatlarda düşüş olmayacak. Aksine artış bekleniyor. Avrupa’da şu an hala pandemi süreci devam ediyor. Fabrikalarda üretim yok. Bundan dolayı hala aynı seviyeyi korumakta. Araç satın alacak olan arkadaşlar kesinlikle fiyatlar düşecek diye endişe etmesinler. Rahat bir şekilde aracını satın alabilirler. Aldıkları araçtan kesinlikle zarar edecekleri bir durum söz konusu değildir. Hatta kar edecekleri bir durum söz konusu olacak; ama 2022 yılı için tabi ki bir şey söyleyemiyoruz; çünkü inşallah temmuz ayında kendini kanıtlamış, ispatlamış bilim insanlarımız, söz konusu olarak temmuz ayında artık maskenin atılacağı söyleniyor. Hani ondan sonraki süreçte ne olacağını tabi ki bilemiyoruz; ama o döneme kadar herhangi bir düşüş söz konusu değildir.”