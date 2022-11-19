Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücülerine uyarı

İstanbul’un birçok yerinde yoğun bir şekilde kullanılan motosikletler, trafiği tehlikeye atıyor. Hem araç sürücülerine hem de motosiklet kullanıcılarına uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Sürücü hatası fazla motosiklette kurallara uymadığı zaman kazaya karıştığında hayatta kalma şansı az. O açıdan kurallara uymasına yönelik bilinç oluşturulmalı güçlü bir denetim yapılmalı. Kask takmak çok önemli, görünür olmak çok önemli, kurallara uymadığında telafisi olmayan kazalar oluyor” dedi.

Genellikle kısa mesafede ve trafiğe takılmamak için kullanılan motosikletlerin avantajlarının yanı sıra ciddi riskleri de bulunuyor. Motosiklet kazaları bazen yaralanmalara bazen de ölüme neden olabiliyor. Son zamanlarda motosiklet kazalarının artması nedeniyle Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı sürücülere uyarılarda bulundu. Ilıcalı, motosiklet sürücülerinin kurallara harfiyen uyması gerektiğini ve ani şerit değişiklikleri yapmamalarını söyledi. Ilıcalı, hız limitine de uyulması gerektiğini belirterek güçlü bir denetim yapılması gerektiğini ifade etti.

“Pandemide trafikteki motosikletlerin sayısı iyice arttı”

Pandemide motor sayısının iyice artış gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Pandemide motosikletlerin sayısı trafikte iyice arttı. Ulaşım açısından iyi bir araç ama güvenlik açısından sıkıntılar var. Çünkü motosiklet sürücülerinin belli bir şerit disiplini yok. Hangi şeritten gideceğini bilmiyor. Bir bakıyorsunuz birinci şeritte veya ikinci şeritte veya aniden bir otomobilin önüne kırıyor. Bazı kör noktalarda araçlar göremiyor. Kazalar oluyor. Trafik kurallarına harfiyen uymuyoruz. Uymadığımız gibi de kaza riski fazla. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda Türkiye bu kadar ulaşım yatırımları yapıyor köprüler, yollar, demir yolları. Son 10 yıla baktığımız zaman sürücü hatası yüzde 90 değişmiyor. Şimdi sürücü hatası fazla motosiklette kurallara uymadığı zaman kazaya karıştığında hayatta kalma şansı az. O açıdan kurallara uymasına yönelik bilinç oluşturulmalı güçlü bir denetim yapılmalı” diye konuştu.

“Ani şerit değişiklikleri yapılmaması lazım”

Ani şerit değişikliklerine de dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Kask takmak çok önemli, görünür olmak çok önemli, kurallara uymadığında telafisi olmayan kazalar oluyor. Motorcular Derneği Başkanı bir çalıştay yapalım dedi. Yakın bir zamanda toplanıp konuşacağız. Trafikte neler yapmalı devletten beklenenler valilikten belediyelerden beklenen nedir detaylı konuşacağız. Motosiklet sürücülerinin kurallara harfiyen uyması lazım. Ani şerit değişiklikleri yapılmaması lazım. Hız limitine çok dikkat edeceksiniz. Hız limitini aşmadan kaskıyla beraber görünürlüğünü sağlayarak araçların arkasında bir mesafe bırakılması görünürlüğün az olduğu noktalardan uzak kalmalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizi de tehlikeye atıyorlar”

Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücülerinden dert yanan taksi şoförü Servet Araz ise “Bizi de tehlikeye atıyorlar. Sağ şeritten ilerlemiyorlar. Ortayı kullanıyorlar. O yüzden biz elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz onlara ama onların da dikkat etmesini istiyoruz” dedi.