banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Finlandiya Başbakanı çalışma saatlerini kısaltıyor
Finlandiya Başbakanı çalışma saatlerini kısaltıyor
Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Kalaycılık mesleğine bir darbe de pandemiden geldi
Kalaycılık mesleğine bir darbe de pandemiden geldi

Trafiği de pandemi vurdu

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YAPTIRDIĞI ARAŞTIRMAYA GÖRE, PANDEMİ NEDENİYLE KENTTEKİ TOPLU ULAŞIM KULLANIM ORANI AZALDI.

Genel 25.08.2020, 15:28
2
Trafiği de pandemi vurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı ulaşım araştırmasına göre pandemi nedeniyle kentteki toplu ulaşım kullanım oranı yarıya azaldı. Özel araç kullanımın yüzde 25 artması sonucunda ortalama hızlar düştü, seyahat süreleri uzadı. Başkan Tunç Soyer, sonbaharda ortaya çıkması muhtemel trafik yükünü azaltacak çözümler üretilmesi yolunda İzmir’in ‘fikir birliği’ yapması gerektiğini söyledi. Soyer’in İzmir Valiliğine sunduğu öneriler arasında farklı mesai saatleri uygulaması da yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte son aylarda artan trafiğin nedenlerini ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla ulaşım araştırması yaptırdı. Pandemi öncesi toplu ulaşım araçlarını her gün kullananların yüzde 44,3’ünün kullanım sıklığını değiştirmediği belirlendi. Salgın endişesiyle toplu ulaşım araçlarından uzaklaşanların oranı ise toplamda yüzde 55,7’yi buldu. Bu grubun yüzde 34,2’sinin kullanım sıklığını azalttığı anlaşıldı. Yüzde 21,5’lik kesimin ise toplu ulaşımdan tamamen koptuğu; bunların yüzde 53,6’sının da “özel araç” kullanmaya başladığı anlaşıldı.

Özel araç sayısı yüzde 25 arttı

Pandemi öncesi her gün toplu ulaşım sisteminden faydalanan katılımcılar üzerinden yapılan değerlendirmede, kent içi trafiğe yüzde 24-26 arasında değişen oranlarda otomobil girişi olduğu saptandı. Başka bir ifadeyle pandemi öncesi toplu ulaşım araçlarından faydalanan her 4 kişiden birinin artık özel otomobiliyle ulaşım sağladığı belirlendi.

İZUM verileri de destekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) verileri de kentte artan araç sayısını tam olarak ortaya koyuyor. Örneğin kentin en yoğun akslarından Yeşildere Caddesi’nden bir saatte geçen araç sayısı geçen yılın ekim ayında ortalama 5.447 iken, bu yılın temmuz ayında 6.544’e yükseldi. 2019 yılının eylül ayı ile 2020 yılının temmuz ayları kıyaslandığında, trafikteki araç sayısının yüzde 20 arttığı görülüyor. Bu durum seyir hızını da düşürüyor. Eylül 2019 ile temmuz 2020 ayları kıyaslandığında ana arterlerde ortalama seyir hızının yüzde 11 düştüğü belirtiliyor. Buna bağlı olarak ise trafik yoğunluğu ve seyahat süreleri artıyor. Aynı dönemde ortalama seyahat süresinin yüzde 17 arttığı görülüyor.

Toplu ulaşıma güvenoyu

Öte yandan araştırmada, toplu ulaşım araçlarını kullananların memnuniyeti de ölçüldü. Katılımcıların yüzde 77,9’u hizmet kalitesinden memnun olduğunu belirtti. Pandemi önlemleri kapsamında hayata geçirilen “yeşil koltuk”, maskematik, araçlara, duraklara ve istasyonlara el dezenfeksiyon kutuları ve sosyal mesafe işaretleri gibi uygulamaların ise yüzde 70 oranında memnuniyet oluşturduğu belirlendi.

Her sefer sonrası temizlik

Yoğunluğu artan araç trafiğine yönelik çözümün, özel araç kullanımını minimize etmek olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Toplu ulaşım araçlarını kullanma gerekliliği ortada. Pandemi nedeniyle haklı olarak hemşehrilerimizde büyük endişe var. Ancak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki tüm toplu ulaşım araçlarımız her gün, her seferin ardından temizleniyor, dezenfekte ediliyor. Gün sonunda da çok daha ayrıntılı dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Çünkü biz halkımızın sağlığından da sorumluyuz ve özellikle pandemi döneminde bu konuda çok daha hassasız” dedi.

"İzmir bunu tartışmalı"

Okulların açılması ve mevsimsel nedenlerle başka kentlerde bulunan vatandaşların kente dönmesiyle birlikte trafikte çok daha yoğun bir tabloyla karşı karşıya kalınacağını belirten Başkan Soyer, “Bu konuda kent olarak şimdiden çözüm yolları düşünmek ve hazırlıklı olmak zorundayız” diye konuştu. Bu zorluğun ortak akılla ve çözüm odaklı katılımla aşılabileceğini kaydeden Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Dünya kentlerinde gördüğümüz ‘farklı mesai saatleri’ uygulamasını, tam da bu dönemde İzmir’in de tartışması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin mesai saatleri aynı anda başlayıp aynı anda bitmemeli. Bu, bırakın pandemi dönemini, normal zamanlarda bile trafiğe büyük yük getiriyor. İnsanlarımıza ciddi sıkıntı ve vakit kaybı yaşatıyor. Böyle bir uygulamaya gitmemiz, pik saatlerde toplu ulaşım araçlarımızda yaşanan yoğunluğu da büyük ölçüde azaltacaktır. Bu konuda yetkili olan, belirleyici ve yönlendirici olabilecek tek kurum İzmir Valiliğidir. Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger’in koordinasyonunda, ticaret ve sanayi odalarımızın, sendikalarımızın, ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın bir araya gelmesi çok iyi olabilir. Hazırlanacak bir acil eylem planı, kış aylarında oluşabilecek trafik yüküne ve sıkıntısına büyük ölçüde çözüm olacaktır. Takdir Sayın Valimizindir. Bu konuda hazırladığımız bir dosyayı da kendisine sunduk.”

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 25 Ağustos 2020
İmsak 04:44
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:56
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25