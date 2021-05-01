banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl başladı?
1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl başladı?
Dikkat! Sağanak yağış geliyor...
Dikkat! Sağanak yağış geliyor...
Ermenistan'da neden hiç Müslüman yok?
Ermenistan'da neden hiç Müslüman yok?
İiftar saati gelince oyunu durdurdu
İiftar saati gelince oyunu durdurdu

Trabzon’da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Genel 01.05.2021, 11:16
3
Trabzon’da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Trabzon’da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kentte gün boyu etkisini göstermesi beklenen sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Trabzon Havalimanı’ndan yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı iptal edilirken, bazı havayolu şirketleri sis nedeniyle iniş yapamadığı için başka havalimanına yönlendirildi. Görüş mesafesinin azaldığı Trabzon’da sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.
Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?