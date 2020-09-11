Trabzon’da dolgu alanına inen helikopter paniğe neden oldu
TRABZON’DA ŞEHİR MERKEZİNDEKİ DENİZ KENARINDA BULUNAN DOLGU ALANINA İNEN HELİKOPTER PANİĞE NEDEN OLDU. HELİKOPTERİN BÖLGEDE ENERJİ HATLARININ BAKIMI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMA KAPSAMINDA TOPRAK ALANA İNDİĞİ BELİRTİLDİ.
Trabzon’da şehir merkezindeki deniz kenarında bulunan dolgu alanına inen helikopter paniğe neden oldu. Helikopterin bölgede enerji hatlarının bakımı için yapılan çalışma kapsamında toprak alana indiği belirtildi.
Trabzon’un Beşirli Mahallesi Sahil Yolu’ndaki Gülcemal Projesi kapsamında yapılan dolgu alanına inen helikopter kısa süreli paniğe neden oldu. Helikopterin toprak alana inmesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen ekipler biri Türk biri Kanadalı pilotlarla bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede gerekli uçuş izni için alınan evraklar incelenirken, helikopterin Ordu-Artvin arasında süren elektrik iletim hatlarını temizlemek için bölgede bulunduğu öğrenildi. Toz, kum, kimyasal atıklar, tarımsal ilaçlar, deniz tuzu gibi nedenlerle kirlenen ve iletim sisteminin performansını azaltan izolatörlerin temizliğinin helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla yapıldığı belirtildi.
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