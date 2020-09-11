banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
En yüksek gelir İstanbul’a ait
En yüksek gelir İstanbul’a ait
Küresel piyasalar
Küresel piyasalar
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Trabzon’da dolgu alanına inen helikopter paniğe neden oldu

TRABZON’DA ŞEHİR MERKEZİNDEKİ DENİZ KENARINDA BULUNAN DOLGU ALANINA İNEN HELİKOPTER PANİĞE NEDEN OLDU. HELİKOPTERİN BÖLGEDE ENERJİ HATLARININ BAKIMI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMA KAPSAMINDA TOPRAK ALANA İNDİĞİ BELİRTİLDİ.

Genel 11.09.2020, 12:17
3
Trabzon’da dolgu alanına inen helikopter paniğe neden oldu

Trabzon’da şehir merkezindeki deniz kenarında bulunan dolgu alanına inen helikopter paniğe neden oldu. Helikopterin bölgede enerji hatlarının bakımı için yapılan çalışma kapsamında toprak alana indiği belirtildi.

Trabzon’un Beşirli Mahallesi Sahil Yolu’ndaki Gülcemal Projesi kapsamında yapılan dolgu alanına inen helikopter kısa süreli paniğe neden oldu. Helikopterin toprak alana inmesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen ekipler biri Türk biri Kanadalı pilotlarla bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede gerekli uçuş izni için alınan evraklar incelenirken, helikopterin Ordu-Artvin arasında süren elektrik iletim hatlarını temizlemek için bölgede bulunduğu öğrenildi. Toz, kum, kimyasal atıklar, tarımsal ilaçlar, deniz tuzu gibi nedenlerle kirlenen ve iletim sisteminin performansını azaltan izolatörlerin temizliğinin helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla yapıldığı belirtildi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2020
İmsak 05:06
Güneş 06:34
Öğle 13:06
İkindi 16:39
Akşam 19:28
Yatsı 20:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Osmanlıspor 0 0
8. Balıkesirspor 0 0
9. Bandırmaspor 0 0
10. Boluspor 0 0
11. Bursaspor 0 0
12. Eskişehirspor 0 0
13. Giresunspor 0 0
14. Menemen Belediyespor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0