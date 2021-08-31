banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gül İnşaat'a 20 Milyonluk haciz şoku!
Gül İnşaat'a 20 Milyonluk haciz şoku!
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Bu akvaryum Türkiye'de tek

Trabzon şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Kuzey Irak’ta 10 Ağustos 2021 tarihinde bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada ağır yaralanan ve GATA’da tedavi altına alınan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken cenazesi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı.

Genel 31.08.2021, 13:42
Trabzon şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Kuzey Irak’ta 10 Ağustos 2021 tarihinde bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada ağır yaralanan ve GATA’da tedavi altına alınan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken cenazesi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Şebelek’in cenazesi Arsin İlçesi Merkez Ulucami’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon milletvekilleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Ali Şebelek ve anne Yeter Şebelek, güçlükle ayakta dururken şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Fındıklı aile kabristanlığında toprağa verildi.

Yorumlar (0)
31°
açık