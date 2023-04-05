Trabzon emlak sektöründe ayakçı ve dolandırıcı sorunu

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, ayakçıların ve dolandırıcıların Trabzon emlak sektörüne ve tüketiciye zarar verdiğini söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ayhan Taflan, “Emek hırsızları diye tabir ettiğimiz ayakçılar ve dolandırıcılar tarafından sosyal medya ve mecralarda kopyalama şekliyle elde edilen konut fotoğraflarını kullanarak ve düşük fiyat girilerek daireleri cazip hale getiriyorlar. Bu tür ilanları gören tüketiciler fiyatın uygunluğunu dikkate alarak ve daireyi yerinde görmeden ön ödeme adı altında kaparo gönderiyorlar. Fakat gel gör ki ne öyle bir daire var nede karşısında muhatap alabilecek olduğu bir mülk sahibi var” dedi.

Trabzon’da meydan parkında, kafelerde ve şehrin muhtelif yerlerinde odaklanmış ve kümelenmiş hiç bir mükellefiyeti ve yetki belgesi olmayan emek hırsızlarına ve dolandırıcılara vatandaşların itibar etmemelerini isteyen Taflan “Diğer taraftan baktığımızda emlak sektöründe faaliyet gösteren bazı mükellefiyeti olan meslektaşlarımız mükellef olmayan ayakçı diye tabir ettiğimiz emek hırsızları ile birlikte gayrimenkul paylaşımı yaptıklarını gözlemliyoruz. Bu yapılan yanlış davranışlar, sektörde faaliyet gösteren mükellef olan iş yeri kirası, vergi ödeyen, istihdam sağlayan işini layıkıyla yapan emlakçı esnafımıza da tüketiciye de zarar vermekte ve mağduriyet yaşanmasına sebep olmaktadır. Ev kiralama alanı dolandırıcılar için yeni vurgun alanı oldu. Dolandırıcılıkta sınır tanımayan sahtekârlar, her türlü yollara başvuruyor. Vatandaşın uygun fiyatlı konut arayışını fırsata çeviren dolandırıcılar, sahte konut ilanları ve sahte banka hesaplarıyla insanları kandırıp, ortadan yok oluyor” diye konuştu.

“Dolandırıcıların en kolay vurgun yaptığı alan online mecralar” diyen Taflan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kopya siteler ve sahte ilanlarla sosyal medyada ortaya çıkan dolandırıcılar, örneğin 5000 TL olan bir evi, 3000 TL olarak kiralamaya çalışıyor. O bölgede yüksek olan fiyatlar nedeniyle vatandaş ev kirası uygun olduğu için hemen ilandaki numarayı arıyor. Çok arayan olduğunu belirten dolandırıcılar, acil 2 kira bedeli kaparo yatırılması halinde diğer arayanlara evi vermeyeceklerini söylüyor. Bu bedeli yatıranlar daha sonrasında anahtarı almaya gittiğinde karşılarında muhatap bulamıyor. Tuttuklarını sandıkları evde ise ya birisi oturuyor ya da aynı evin aynı şartlarda başkalarına da kiralandığı gerçeğiyle yüzleşiyor. Bu anlamda bize de şikayetler gelmektedir.”