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TPAO: "Mardin’de ağır petrol keşfi gerçekleştirdik"
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Mardin’in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi.
Genel 10.12.2021, 23:21
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Mardin’in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Şirketi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif! Mardin’in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!” denildi.