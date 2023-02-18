Toz bulutlarıyla kaplanan Hatay dron ile görüntülendi

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Depremin 12. gününde Hatay Antakya’da arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdürülüyor. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki bulvarda aralıksız kaydedilen görüntülerde depremin tüm şehre etkisi gözler önüne seriliyor. Dron ile çekilen görüntülere şehrin toz bulutlarıyla da kaplandığı görülüyor. Gün doğumunda çekilen görüntülerde şehri kaplayan toz bulutunun daha net olduğu kayda geçiyor.