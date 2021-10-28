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Toyota, son 17 yıldır dünyanın en değerli otomobil markası

Genel 28.10.2021, 13:40
Toyota, son 17 yıldır dünyanın en değerli otomobil markası

İSTANBUL (AA) - Toyota, Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen "2021 Dünyanın En Değerli Markaları" araştırmasında, marka değerini geçen yıla oranla yüzde 5 artırarak tüm otomobil markaları arasında ilk sıradaki yerini korumayı başardı.

Toyota açıklamasına göre, 2004 yılından bu yana sektöründe birinci sırada yer alan şirket, marka değeri ile tüm sektörler içinde de bir önceki yıla kıyasla yine yerini sağlamlaştırarak 7'nciliğini sürdürdü.

Interbrand tarafından yayımlanan rapora göre, Toyota'nın marka değeri 51 milyar 995 milyon dolardan 54 milyar 107 milyon dolara yükseldi.

Raporda, dünya için daha fazlasının yapılması gerektiği belirtilerek, ekonomi, toplum, ülkeler, çevre ve canlılar için küresel bir dönüm noktasında olunduğu aktarıldı. Raporda, tüm bu sorunların kesiştiği noktada da iklim krizinin tüm canlılar üzerinde "hayal edilemez" etkileri olacağı kaydedildi.

Bu bağlamda Toyota, daha iyi mobilite çözümleri üretme kararlılığı ile birlikte çevreci otomobiller üretme felsefesini de devam ettirmesiyle toplumu düşük karbonlu bir geleceğe hazırladı. İlk kez 1997 yılında otomobil teknolojisinde devrim niteliğindeki hibrit teknolojisine sahip modelini sunan Toyota, hibrit otomobil satışlarında tüm dünyada 18 milyon 321 bini geçerek bu teknolojide öncü ve lider kimliğini pekiştirdi.

Toyota, şu ana kadar 18 milyondan daha fazla hibrit araç satışı gerçekleştirerek 140 milyon ton civarında karbondioksit salımını dengeleyecek 11 milyar ağacın oksijen salımına denk gelen bir orana ulaştı.

#Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı #Toyota
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