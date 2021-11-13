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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3 milyonuncu aracını üretti

- Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo:- “Üretilip, hattan çıkan ve İngiltere’deki alıcısına ulaşmak üzere sevk edeceğimiz hibrit Toyota C-HR, 3 milyonuncu aracımız oldu"- "Günümüzde dünyanın karşılaştığı en önemli sorunların başında gelen iklim değişikliği konusunda biz de gerek ürettiğimiz çevreci hibrit modellerimiz gerekse iş fonksiyonlarımızda sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlandırdığımız çalışmalarımız ile daha güzel bir geleceğe katkıda bulunmak amacındayız"

Genel 13.11.2021, 12:14
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3 milyonuncu aracını üretti

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 1994’ten bu yana ürettiği 3 milyonuncu araç olan C-HR modelini banttan indirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3 milyonuncu aracını üretti. Üretim bandından inen 3 milyonuncu araç 2.0 hibrit Toyota C-HR, İngiltere’ye ihraç edilecek.

5 bin 500 kişilik istihdamı ve 3,6 milyar dolar değerindeki ihracatı ile katma değer sağlamaya devam eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya Arifiye’deki üretim tesislerinde Toyota C-HR ve Corolla olmak üzere 2 modelin aynı hat üzerinde üretimini gerçekleştiriyor.

Üretiminin yüzde 90’ını dünyanın 150’yi aşkın ülkesine ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021 yılı için 230 bin adet araç üreterek bunun 187 binini ihraç etmeyi planlıyor.

Toyota’nın Avrupa’da üretime başlamasının 50. yılında Avrupa’daki üretim tesisleri arasında en yüksek üretim kapasitesine sahip olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, C-HR ile Japonya dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) modeli üreten fabrika olma özelliğini de taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, yeni bir dönüm noktasına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Üretilip, hattan çıkan ve İngiltere’deki alıcısına ulaşmak üzere sevk edeceğimiz hibrit Toyota C-HR, 3 milyonuncu aracımız oldu. Toyota C-HR, şirketimizin 31 yıllık geçmişinde en önemli kilometre taşı. 2016 yılında Toyota C-HR ile başlayan sürecin bugün geldiği noktada toplam C-HR üretiminin yüzde 82’sini hibrit araçlarımız oluşturuyor. Günümüzde dünyanın karşılaştığı en önemli sorunların başında gelen iklim değişikliği konusunda biz de gerek ürettiğimiz çevreci hibrit modellerimiz gerekse iş fonksiyonlarımızda sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlandırdığımız çalışmalarımız ile daha güzel bir geleceğe katkıda bulunmak amacındayız.”

Toyota Otomotiv Sanayi’nin global Toyota nezdinde kalite seviyesi ile en iyi fabrikalardan biri olarak görüldüğünü aktaran Kudo, Türkiye ekonomisine katma değer yaratmaya her zaman olduğu gibi devam edeceklerini bildirdi.

#Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye
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