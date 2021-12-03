banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar 13,72 liradan işlem görüyor
Dolar 13,72 liradan işlem görüyor
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden veri ihlali bildirimi
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden veri ihlali bildirimi
Hayat Eve Sığar uygulamasına Apple'dan ödül
Hayat Eve Sığar uygulamasına Apple'dan ödül
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?

Toyota, Kenshiki Forum'da yeniliklerini ve elektrifikasyon vizyonunu sergiledi

- Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt:- "Herkes için mobilite felsefemize dayanarak araçların tüm yaşam döngüsü boyunca karbondioksit (CO2) emisyonlarını daha da azaltmaya katkı sağlayacak elektrifikasyon stratejilerini sunmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Toyota olarak elektrikli araçlara hazırız"

Genel 03.12.2021, 17:19
Toyota, Kenshiki Forum'da yeniliklerini ve elektrifikasyon vizyonunu sergiledi

İSTANBUL (AA) - Toyota, Kenshiki Forum’da Avrupa’daki iş stratejisini, şirketin vizyonunu, yeni ürünlerini ve teknolojik gelişmeleri paylaşırken, yakın gelecek ve gelecek vizyonunu net bir şekilde ortaya koydu.

Toyota açıklamasına göre, Toyota tarafından düzenlenen ve yeni nesil otomobil fuarı olarak öne çıkan Kenshiki Forum, üçüncü kez Belçika’da Brüksel Expo’da gerçekleştirildi. Toyota, Kenshiki Forum’da Avrupa’daki iş stratejisini, şirketin vizyonunu, yeni ürünlerini ve teknolojik gelişmeleri paylaşırken, yakın gelecek ve gelecek vizyonunu net bir şekilde ortaya koydu.

Forumda bataryalı elektrikli aracı bZ4X’in Avrupa prömiyerini, spor otomobili GR 86 Avrupa prömiyerini ve Corolla Cross’un Avrupa prömiyerini gerçekleştiren Toyota, aynı zamanda Yaris GR Sport, GR Yaris Hydrogen modellerini de tanıttı.

Toyota bu yıl Kenshiki Forum’da karbon nötr hedeflerine, elektrifikasyon planlarının hızlanmasına ve hidrojen ekonomisi oluşturmadaki aktif rolü üzerine odaklandı.

- "Toyota insan ve toplum yararına teknolojileri üretme konusunda ciddi yatırımlar yaptı"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Toyota’nın Kenshiki Forum’da da ortaya koyduğu üzere insan ve toplum yararına teknolojileri üretme konusunda ciddi yatırımlar yaptığını dile getirdi.

Bozkurt, "Toyota, otomotivde olduğu kadar insan hayatına dokunacak teknolojiler konusunda da her zaman ileriyi gören, ileriye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapan bir marka. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın doğa dostu otomobiller konusunda ciddi kararlar aldığı günümüzde, Toyota, bunu 50 yıl önceden görmüş ve stratejisini bu şekilde planlamıştır. 1997 yılında seri üretim ilk hibrit modelle başlayan bu yolculukta, şimdi her binek modelinin birer hibrit versiyonunun bulunduğu ürün gamı, bu konuya verilen önemin en büyük göstergesidir." ifadelerini kullandı.

- "Hibrit deneyimi elektrikliye taşınacak"

Toyota’nın 50 yıllık hibrit deneyimini tam elektrikli otomobillere taşıyacağını belirten Bozkurt şunları kaydetti:

"Toyota, hibritlerle başladığı elektrifikasyon sürecine ciddi kaynak ayırıyor. Markamız, elektrikli araçlarda daha fazla ihtiyaç duyulacak bataryaları geliştirmek için 2030 yılına kadar yaklaşık 13,6 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek. Herkes için mobilite felsefemize dayanarak araçların tüm yaşam döngüsü boyunca karbondioksit (CO2) emisyonlarını daha da azaltmaya katkı sağlayacak elektrifikasyon stratejilerini sunmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Toyota olarak elektrikli araçlara hazırız. Ülkemiz de dahil olmak üzere her ülke elektrikli otomobiller konusunda kendi dinamikleri çerçevesinde yatırımlar yapacaktır. Zamanla elektrikli otomobiller de araç parkında yüzde olarak daha fazla yerini alacak ve geliştirildikçe daha ulaşılabilir hale gelecektir."

- "Karbon ayak izine de bakılması gerekir"

Çevreyi koruma konusunda sadece egzozdan çıkan emisyonlara odaklanmamak gerektiğinin de dile getiren Bozkurt, "Bunun için aracın üretiminden kullanımına ve aracın geri dönüştürülmesine kadar olan süreçte oluşan karbon ayak izine de bakılması gerekir. Egzozdan sıfır emisyon çıksa da günümüzde elektrikli otomobilin tamamen çevreci olması için kullanılan elektriğin çevreci bir şekilde üretilmesi ve aynı zamanda özellikle bataryaların çevreye zarar vermeden geri bertaraf edilmesi gerekir. AB’de 2030 yılında emisyon oranını yüzde 55 düşürme ve 2035’ten itibaren yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını içeren kararına paralel olarak Toyota, hibritler, kablo ile de şarj edilebilen hibritler, hidrojen yakıt hücreliler ve bataryalı elektrikli araçlar olmak üzere hepsinin birer rolü olduğu vizyonuyla hareket etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.



#Kenshiki Forum #Toyota
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7