banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi

Tostçu Mahmut’un cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi

Niğde’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni ’Tostçu Mahmut’ olarak bilinen Anıl Kurt’un cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Adana’ya gönderildi.

Genel 16.09.2021, 09:32
Tostçu Mahmut’un cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi

Niğde’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni ’Tostçu Mahmut’ olarak bilinen Anıl Kurt’un cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Adana’ya gönderildi.

Ulukışla ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve ’Tostçu Mahmut’ olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt’un Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlandı. Kurt’un cenazesini babası Mahmut ve kardeşi İbrahim teslim aldı. Ayakta durmakta zorlanan Baba Mahmut Kurt, "Tüm insanlar hakkını helal etsin oğluma” dedi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0