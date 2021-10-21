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Torunlarını kurtarmak isteyen dede boğularak can verdi

Ailesiyle Girit Adası’na tatile giden bir kişi, boğulma tehlikesi yaşayan torunlarını kurtarmak için girdiği denizde torunlarını kurtardıktan sonra boğuldu.

Genel 21.10.2021, 18:02
Torunlarını kurtarmak isteyen dede boğularak can verdi

Ailesiyle Girit Adası’na tatile giden bir kişi, boğulma tehlikesi yaşayan torunlarını kurtarmak için girdiği denizde torunlarını kurtardıktan sonra boğuldu.

Ailesiyle birlikte İngiltere’den, Yunanistan’ın Girit Adası’na giden 61 yaşındaki Jonathan Smith, denizdeki 7 ve 10 yaşlarındaki torunlarının dalgalarla mücadele ettiği gördü. Torunlarını kurtarmak için denize atlayan Smith, onları kurtardıktan sonra dalgalı denizde gözden kayboldu. Adanın kuzey bölgesinde yer alan Gouves plajında yaşanan olayda ekipler, Smith’in cansız bedenine ulaştı.

Jonathan Smith’in uzun yıllar Kuzey Lanarkshire Meclisi’nde görev aldığı ve geçtiğimiz yıl görevinden ayrılarak İngiliz Ulusal Sağlık Servisi’nde çalışmaya başladığı öğrenildi.

Olay yerinde bulunan ve Smith’i kurtarmaya çalışan bir kişi ise, "Onu kıyıya çekmek için çok uğraştık fakat akıntı çok güçlüydü, yapamadık" dedi.

Dedeleri tarafından kurtarılan iki çocuğun hafif yaralandığı öğrenilirken, torunlarının dedelerini ‘kahraman’ olarak nitelendirdikleri öğrenildi.

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