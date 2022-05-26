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Toros dağlarının zirvesindeki obruklardan getirilip bardağı 15 TL’den satılıyor

Antalya’da kış aylarında Toros Dağları’nın zirvelerinde derinlikteki obruklarda biriken kar, bin bir emekle getirilip yazın satışa sunuluyor. Üzerine eklenen özel şerbetle "karlama" adı verilen bu serinletici lezzeti bilenler soluğu tezgâhın yanında alıyor.

Genel 26.05.2022, 10:45 26.05.2022, 11:35
Toros dağlarının zirvesindeki obruklardan getirilip bardağı 15 TL’den satılıyor

Yayladan getirilen ve çuval içinde etrafında samanlarla sıkı bir şekilde korunan karlama; pekmez, şerbet ve meyve şurubuyla tüketiliyor. Bardağı 5 TL’den satılan karlama, kaplarda 15 TL’den başlayıp, 40 TL’ye kadar müdavimlerine sunuluyor.

“Kar Gündoğmuş’tan geliyor”

Antalya’nın Serik ilçesinde karlamacı Ali Dayı lakaplı Durmuş Ali Şahin, "Bu sene biraz geç açtık. Bu sene havaların biraz serin olmasından dolayı biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz ama inşallah ısınırsa güzel olacak. Sezon başı biraz zor geçti ama işler düzeldi. İnşallah düzeleceğini umut ediyoruz. Kar, Gündoğmuş’tan geliyor, Eğri göl tarafından yaylalardan. Sezonun durumuna göre en çok nerede olduğuna bağlı. Kamyonlarla geliyor ve bıçkılarla kesilip, üst tarafı temizleniyor belli bir yere kadar. Orta bölümünden küp şeklinde kesilerek alınıyor. Muhafaza edilmesi ise altı ve üstü samanla kaplanıp sıkı bir şekilde korunuyor. Yazın çok sıcak zamanlarda soğuk hava depolarında da korunabiliyor. Şu an en küçük bardaklarda 5 TL’den başlayıp, 10, 15 ve 20 TL’ye kadar gidiyor. Çocuklar genelde bardakta istiyor, büyükler ise eve götürmeyi tercih ediyor paket olarak. Paket fiyatlarımız da 15 TL’den 40 TL’ye kadar satılmakta" diye konuştu.

“Gelir gelmez tezgâhlara koştuk"

Karlamayı sağlıklı bulduklarını ve çok sevdiklerini belirten çocuklar, "Karlama çok sağlıklı, serinletiyor. Yaz aylarında tüketilebilecek en iyi içecek. Soğuk hem de ferahlatıcı. Şerbeti çok güzel ama bu sene geç geldi. Gelir gelmez biz hemen tezgâhlara koştuk. Çünkü ferahlatıcı çok güzel bir tat" şeklinde konuştular.

“Gerçekten çok güzel”

Karlamayı görünce hemen tadına bakmak istediğini anlatan üniversiteli genç Mustafa Şahin, "Üniversitede okuyorum. Bursa’dan geliyorum. Akdeniz bölgesinde gezinirken, karlama diye geldik tadına baktık. Gerçekten çok güzel, benim çok sevdiğim bir lezzet. Sıcak havalarda serinletiyor bizi" dedi.

“Yöresel lezzet”

Kendisinin küçüklükten beri sevdiği karlamayı, kızının da tatması için aldığını belirten Yeliz Baran, "Karlama bizim yöresel lezzetimiz. Ben küçüklüğümden beri yediğim bir şey, kızımın da yemesini istedim. İçerisinde tarçın var ve çok lezzetli. Tavsiye ederim yani serinletiyor ve sıcak havalarda güzel oluyor" diye konuştu.

#Toros dağları
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