Topraktan halka zeytin yağında hasat başladı
MUDANYA BELEDİYESİ, BELEDİYEYE AİT ARAZİLERDE, REFÜJ VE PARKLARDA YETİŞEN ZEYTİNLERİ TOPLAYARAK, ZEYTİN YAĞI HALİNE GETİRDİKTEN SONRA İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN SOFRALARINA ULAŞTIRACAK.
Mudanya Belediyesi, belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak, zeytin yağı haline getirdikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştıracak.
Mudanya’da hasat bereketi, Mudanya Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesiyle sofralara taşınmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplamaya başladı. “Topraktan halka zeytin yağı” projesi çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından toplanan zeytinler, yağhanede işlem gördükten sonra şişelenip Zeytin Dalı ekibi tarafından belediye sistemine kayıtlı ailelere ulaştırılacak.
Zeytinlerin ilk hasadını Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz yaptı. Üç yıldır Mudanya’da belediyeye ait alanlardan topladıkları zeytinleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Başkan Türkyılmaz, “Her gramında alın teri olan zeytin yağımızı sevgiyle üretip, emeğimizi sevgiyle besliyoruz. Ürettiklerimizi de Zeytin Dalı birimimize kayıtlı hemşerilerimize adil bir şekilde dağıtıyoruz” diye konuştu.
Türkyılmaz, doludan zarar gören zeytin üreticisine de alım desteği vereceklerini, alınan zeytinlerin yağ hâline getirilip dağıtımının yapılacağını hatırlattı.
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