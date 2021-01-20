banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Trump, Beyaz Saray'a veda etti
Trump, Beyaz Saray'a veda etti
Ticaret Bakanı Pekcan’dan esnafa müjde
Ticaret Bakanı Pekcan’dan esnafa müjde
Askerlerin gölgesinde devir teslim töreni
Askerlerin gölgesinde devir teslim töreni
Restoranların bir an önce açılması planlanıyor
Restoranların bir an önce açılması planlanıyor

Toprak Dede kurduğu arboretumda anıldı

TEMA Vakfı’nın kurucusu Hayrettin Karaca, kendisinin kurduğu Karaca Arboretum’da sarıldığı meşe ağacının altında anıldı. Düzenlenen anma törenine TEMA Vakfı üyeleri ve çevre dernek üyeleri katıldı.

Genel 20.01.2021, 15:54
2
Toprak Dede kurduğu arboretumda anıldı

TEMA Vakfı’nın kurucusu Hayrettin Karaca, kendisinin kurduğu Karaca Arboretum’da sarıldığı meşe ağacının altında anıldı. Düzenlenen anma törenine TEMA Vakfı üyeleri ve çevre dernek üyeleri katıldı.

TEMA Vakfı Yalova İl Temsilcisi Arzu Demir, " Hayrettin Karaca’dan öğrenilebilecek belki de en önemli şey, ’iyi için’ çabalamak olabilir. Daha iyi bir arboretum için yıllarca değişik ülkeleri ve Anadolu’yu gezmesinin ilham verici olmadığını kim söyleyebilir?" dedi.

TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliği tarafından ölümünün 1. yıldönümünde Hayrettin Karaca anıldı. Hayrettin Karaca’nın sarıldığı meşe ağacının altında yapılan etkinlikte TEMA Vakfı İl Temsilcisi Arzu Demir, açıklamalarda bulundu. Demir, yaptığı açıklamada, "Toprak Dedemiz Hayrettin Karaca’nın uğruna mücadele ettiği toprağına kavuşmasının birinci yıldönümünü anma programında beraberiz" dedi.

Konuşmasına Hayrettin Karaca’nın sözleri ile başlayan Demir, "Sayın Karaca; kazandığı birçok ödülü yaşanılabilir dünya için, emek verdiğim için verildiğini ifade etmişti. Yaşamak istiyorsanız o halde yaşatacaksınız. Kimi yaşatacaksınız? ’Global ekonomi’ denen o canavar kendine hayat veren, benim de ortak olduğum doğal ekosistemi bitirinceye kadar büyümeye devam edecek. Buna çare yok, durduramazsınız. Devletleri, hükümetleri ve her kurumu esir almıştır. Bunun çaresi var. Çaresi benim. Çünkü ben sebep oluyorum o tahribata diye ekliyor Toprak Dedemiz. O üretiyor, ben de tüketiyorum. O halde ben kendi kendimin katiliyim. O halde tüketmemek lazım. Bu Anadolu’da halen yaşayan bir kültür. Olanın olmayana borcu var’ deriz. ’Komşusu aç yatarken yiyenin yediği helal değildir’ deriz. ’Tanrı misafiri’ deriz. İşte bu Anadolu kültürünün, dünyanın kurtuluş hareketi olduğuna inanıyordu, Bu şekilde yaşadım, Benim aldığım ödüllerin temelinde bu vardır. Hayrettin Karaca Tüketerek değil, paylaşarak mutlu olacağız derken tamda bunu kastediyordu" ifadelerine yer verdi.

Tüketim çılgınlığından da bahseden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir çok güçlüdür. Benim de 40 tane kravatım vardı. O zaman 30 yaşındaydım. Ben de tükettim, ama bilerek yapmadım bunu diyen Toprak Dedemiz; "Artık farkına vardım bunun. Ne zamandır alışveriş yapmadığımı hatırlamıyorum, kendime sadece kitap alıyorum. Nedir benim ihtiyacım; doymam, sağlığım, barınmam, kuşanmam; bunun dışında hiçbir şey tüketmeye hakkım yok. Gömleklerim var yakası çevrilmiştir, ayakkabılarıma bakarsanız altı yamalıdır. Dokuz senedir bu pantolonu giyerim, paltom yırtıktır. Param var ama tüketmeye hakkım yok felsefesinden hareketle yola çıktık. Bunu herkes yapabilir. Atatürk bir kişiydi. Her şey bir ile başlar. Bir yoksa iki olmaz. Ben de yakınlarıma yaşantımla ve söylemlerimle örnek olmaya çalışıyorum’ derdi ve sürekli çevresindekilere öğütlerde bulunurdu."

"Onun yolundan gideceğiz"

Her zaman Toprak Dede’nin yolundan gideceklerini söyleyen Demir, "Hayrettin Karaca’dan öğrenilebilecek belki de en önemli şey, ’iyi için’ çabalamak olabilir. Daha iyi bir arboretum için yıllarca değişik ülkeleri ve Anadolu’yu gezmesinin ilham verici olmadığını kim söyleyebilir? Bizler de çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Toprak Dedemizin yolundan ilerleyeceğimize TEMA Yalova İl Temsilciliği olarak söz veriyoruz" dedi.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12