banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Yaz günlerinin vazgeçilmezi: Ayran aşı çorbası nasıl yapılır?
Yaz günlerinin vazgeçilmezi: Ayran aşı çorbası nasıl yapılır?
Türkiye kelebekleri risk altında
Türkiye kelebekleri risk altında
SPK ‘piyasa bozucu işlemler’ gerekçesiyle 2.5 milyon TL ceza kesti
SPK ‘piyasa bozucu işlemler’ gerekçesiyle 2.5 milyon TL ceza kesti
Emekli bayram ikramiyeleri 1500 TL olacak mı?
Emekli bayram ikramiyeleri 1500 TL olacak mı?

Toprak Büyükşehir’le bereketleniyor

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KIRSAL KALKINMA HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA TARIM A.Ş. TARAFINDAN ÜRETİCİYLE BULUŞTURULAN YABAN MERSİNİ FİDELERİNDE HASAT BAŞLADI.

Genel 18.07.2020, 11:30
11
Toprak Büyükşehir’le bereketleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Tarım A.Ş. tarafından üreticiyle buluşturulan yaban mersini fidelerinde hasat başladı.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım A.Ş. öncülüğünde geliştirdiği farklı projelerle üretici katma değeri yüksek alternatif ürünlerle tanışıyor. Yaban mersini, ahududu, aronya, kurt üzümü (gojiberry), çilek ve lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri Bursa tarımına kazandıran Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 10 bin, bu yıl ise 75 bin adet yaban mersini fidanını üretici ile buluşturmuştu. Bu yıl güz döneminde de 75 bin fidanı çiftçiye ulaştırmayı amaçlayan Tarım A.Ş.’ye 250 bin adetlik talep gelmesi Bursalı üreticilerin alternatif ürünlere olan ilgisini de gözler önüne serdi. Fidan maliyetlerinin yarısının Büyükşehir tarafından karşılandığı, kalan yarısının ise ikiye bölünerek, ilkinin ikinci hasattan sonra, diğerinin ise üçüncü hasattan sonra alındığı proje kapsamında, Tarım A.Ş.’nin desteği sahada da devam ediyor. Uzman teknik ekiple ekili alanları gezip, çiftçilere teknik destek sağlayan Tarım A.Ş. hasattan paketlemeye, satıştan pazarlamaya kadar her alanda çiftçiye destek vermeye devam ediyor.

Hasat başladı

Tarım A.Ş’nin destekleriyle kurulan ve 350 dekar alanla Türkiye’nin en büyük toprakta ekili yaban mersini bahçelerinin bulunduğu İnegöl’ün Tuzla Mahallesi’nde yaban mersini hasadı başladı. Sadece bu yılki desteklerle yaban mersini ekili alanın Bursa genelinde 1500 dekarı bulması hedeflenirken, hasat törenine Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ve Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullan Bingül de katıldı. Başkanvekili Çelik ve Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de bahçeyi gezip, yaban mersinlerini dalından topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, sanayisi ve turizmi ile oldukça iyi noktada olan Bursa’nın Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle son yıllarda tarımda da geçmişteki hak ettiği noktayı yakaladığını ve geçmeye başladığını söyledi. Bursa’da geleneksel olarak yetiştirilen ürünlerin yanında Tarım A.Ş.’nin de destekleriyle katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi noktasında da önemli bir başarı sağlandığını ifade eden Çelik, “Bu tür mahsullerin yetiştirilmesi noktasında hep destek verdik ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Özellikle pandemi sürecinde tarım ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. İnşallah bu desteklerimizle Bursa olarak çok daha farklı bir konuma geleceğiz. Emeklerinden dolayı çiftçilerimize teşekkür ediyorum ve verimli bir hasat dönemi diliyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de Bursa’nın aslında bir tarım şehri olduğunu 90’dan fazla meyve ve sebzenin bu topraklarda yetiştirildiğini vurguladı.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 33 44
11. Ümraniye 33 44
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 36 62
5. M. United 36 62
6. Wolverhampton 36 56
7. Tottenham 36 55
8. Sheffield United 36 54
9. Arsenal 36 53
10. Burnley 36 51
11. Everton 36 46
12. Southampton 36 46
13. Newcastle 36 43
14. Crystal Palace 36 42
15. West Ham 36 37
16. Brighton 36 37
17. Watford 36 34
18. Bournemouth 36 31
19. Aston Villa 36 31
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 86
2. Barcelona 37 79
3. Atletico Madrid 37 69
4. Sevilla 37 67
5. Villarreal 37 57
6. Real Sociedad 37 55
7. Getafe 37 54
8. Valencia 37 53
9. Granada 37 53
10. Athletic Bilbao 37 51
11. Osasuna 37 51
12. Levante 37 46
13. Eibar 37 42
14. Real Betis 37 41
15. Deportivo Alaves 37 39
16. Real Valladolid 37 39
17. Celta de Vigo 37 36
18. Leganés 37 35
19. Mallorca 37 32
20. Espanyol 37 24
Namaz Vakti 18 Temmuz 2020
İmsak 03:48
Güneş 05:40
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:40
Yatsı 22:24