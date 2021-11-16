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Toplumun yüzde 38’i ihtiyaç halinde dışarı çıkıyor

Koronavirüs salgınının üzerinden 20 aya yakın süre geçmiş olmasına rağmen toplumun sosyal faaliyetlere yönelik yüksek risk algısı devam ediyor. Yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de toplumun yüzde 38’i zaruri ihtiyaç dışında dışarı çıkmıyor.

Genel 16.11.2021, 11:03
Toplumun yüzde 38’i ihtiyaç halinde dışarı çıkıyor

Koronavirüs salgınının üzerinden 20 aya yakın süre geçmiş olmasına rağmen toplumun sosyal faaliyetlere yönelik yüksek risk algısı devam ediyor. Yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de toplumun yüzde 38’i zaruri ihtiyaç dışında dışarı çıkmıyor.

Pandemiyle birlikte evde kalınan süre arttı. Toplumdaki sosyal hayat alışkanlıkları da değişti. Salgının üzerinden iki yıla yakın bir süre geçmesine rağmen Türkiye’de toplumun sosyal faaliyetlere yönelik yüksek risk algısı sürüyor. Yapılan ’Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması’na göre, her 10 kişiden 6’sı kalabalık ortamlarda bulunmayı çok riskli buluyor. Sinema, kafe, restoran, misafir ağırlamak ya da misafirliğe gitmek gibi faaliyetleri çok riskli bulanların da oranı yüzde 50’ye yakın seviyede bulunuyor.

Normalleşmeyle birlikte salgın döneminde her 10 kişiden 9’u son bir hafta içinde evden dışarı çıktığını söylüyor. Ancak, evden dışarıya çıkma nedenlerine bakıldığında her 10 kişiden 4’ünün sadece zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıktığı görülüyor. Keyfi, sosyal aktiviteler için dışarıya çıkanların oranı yüzde 60 seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Araştırmaya göre, salgın öncesindeki sosyal hayatına tamamen ya da kısmen dönebilenlerin oranı ise yüzde 52. Bireylerin yüzde 15’i tamamen, yüzde 37’si de eskisi kadar yoğun olmasa da salgın öncesindeki sosyal hayatlarına dönebildiklerini söylerken, toplumun diğer yarısı sosyal hayatlarını yaşama konusunda hala tedirgin olduğunu söylüyor.

Her 10 kişiden 3’ü salgın öncesindeki sosyal hayatlarına dönmek istemesine rağmen tedirgin olduğunu, her 10 kişiden 2’si de eski hayatlarına bir daha dönemeyeceklerini düşünüyor. Aşı olmayan kişiler ise sosyal hayatlarını eskisi gibi yaşama konusunda daha rahatlar. Aşı olmayanların yüzde 63’ü salgın öncesindeki sosyal hayatlarına tamamen ya da kısmen dönebildiklerini söylerken, aşı olmuş kişilerde bu oran yüzde 52 seviyesinde bulunuyor.

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