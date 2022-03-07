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“Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu müfredatta yer almalı”

Dünyadaki sorunların çözümünün eğitim ve bilimde saklı olduğunu söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu, yaş grubu özelliklerine uygun olarak, tüm kademelerde müfredata konulmalı” dedi.

Genel 07.03.2022, 10:11
“Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu müfredatta yer almalı”

Dünyadaki sorunların çözümünün eğitim ve bilimde saklı olduğunu söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu, yaş grubu özelliklerine uygun olarak, tüm kademelerde müfredata konulmalı” dedi.

Türkiye’nin 52 ilinde 112 okulda ve 127 kurs merkezinde 85 bin öğrencisiyle eğitim öğretime devam eden Uğur Okulları, kadrolarında ve yönetimde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten kurumlar arasında öne çıkıyor. Türkiye genelinde 11bin 218 çalışanı bulunan Uğur Okullarında kadroların yüzde 67’si kadınlardan oluşuyor. İnsan kaynağına, yeteneklere ve başarıya önem verdiklerini belirterek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açıklamalarda bulunan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek “Kampüslerimizde 7 bin 516 kadın çalışanımız bulunuyor. Kurum olarak önceliklerimizden biri de kadın çalışanlarımıza yönetime katılma ve güçlü liderler olarak değer üretebilme konusunda destek olmak. Kadrolarımızdaki bin 420 yöneticimizin yüzde 62’si yani 880’i kadınlardan oluşuyor” diye konuştu.

“Sürdürülebilir kalkınma için eşitlik ilkesi “

Kadının iş gücüne katılımının toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıran en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Nil Çiçek, “Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında da 5. sırada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği maddesi yer alıyor. Dünya çapında kalkınmayı sürekli hale getirebilmek için toplumda kadın ve erkekler için eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Kurum olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayalı bir insan kaynakları bakış açımız var. Cinsiyetten ziyade yeteneklere odaklanıyoruz. İnsan kaynakları politikalarımız ile işe alım, terfi gibi süreçlerde fırsat eşitliğini önemsiyoruz. Mesleki gelişim alanlarından eşit olanaklar sağlayarak, iş ve özel hayat dengesini destekleyici uygulamalar hayata geçiriyoruz” dedi.

Dünyada yaşanan her sorunun çözümün odağında eğitim ve bilim olduğunu vurgulayan Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitime yapılan yatırımların artmasıyla tüm sorunların üstesinden gelebiliriz. Çocuklarımız, geleceğimiz. Bu nedenle sorumluluğumuz çok fazla. Bizler; donanımlı, farkındalığı yüksek ve bilinçli nesiller yetiştirdikçe toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlar dünyanın gündeminden silinecektir. Bu nedenle yaş grubu özelliklerine uygun olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusu tüm kademelerde müfredata konulmalı. Bu hedefle müfredatımızı geliştiriyoruz ve AR-GE ekiplerimize yatırım yapıyoruz. Hizmet içi eğitimlere, veli seminerlerine ve sosyal sorumluluk projelerine öncelik veriyoruz.”

“Kadının sorunu erkeğin meselesi”

Sosyal sorumluluk projelerine de yatırımlar yaptıklarını ifade eden Nil Çiçek, “Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Yücel ve İcra Kurulu Üyemiz Sayın Begüm Yücel tarafından kurulan SEY Vakfı, bu yıl çok önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. ‘Kadının sorunu, erkeğin meselesi’ projesi. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin önüne geçmeyi amaçlayan proje kapsamında yapılan tüm çalışmalarda vakfımızın yanındayız. Proje kapsamında 7 bölgede bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Biz de Uğur Okulları olarak eşitlik hakkının sadece kadınların değil herkesin savunması gereken bir konu olduğunu savunuyoruz. İl, ilçe milli eğitim müdürlükleri, belediyeler ve üniversitelerle iş birliği yaparak toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığı tüm Türkiye’ye yaymayı hedefliyoruz” dedi.

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