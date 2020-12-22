Tophane’nin çehresi değişiyor

Bursa’nın tarih başkenti kimliğini öne çıkaracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Tarihi Saat Kulesi, Bey Sarayı ve Hisar Bölgesi’ni de içine alan ’Tarih Adası’ çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, saat kulesi restorasyonunun ardından yamaçlardaki temizlik çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan Tophane Parkı zemin döşeme çalışmalarını da hızla sürdürüyor.

“Bursa’da tarih ve yeşil yeniden gün yüzüne çıkıyor” sloganıyla Bursa’nın adeta çehresini değiştirecek projelerin startını veren Büyükşehir Belediyesi, özellikle kentin tarihi kimliğini öne çıkaracak ‘Tarih Adası’ projesi kapsamındaki çalışmaları da etap etap hayata geçiriyor. Bu projenin adeta bel kemiğini oluşturan Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi’nde Kızılay, İşkur ve Merkez Bankası binalarının ardından Pirinç Han’ın arkasında bulunan yaklaşık 350 yıllık Esir Dede Türbesi etrafındaki 15 dükkanın da yıkımını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Tophane Parkındaki çalışmalara da hız verdi.

Zemin iyileştirme çalışması

Çalışmalar kapsamında ilk kez Sultan Abdülaziz döneminde 1876 yılında yaptırılan, bugünkü son halini Sultan Abdülhamid zamanında alan Tophane Saat Kulesi restorasyonla ilk günkü ihtişamına kavuştu. Tarihi Saat Kulesi yapılan aydınlatma çalışmalarıyla geceleri de kent siluetine ayrı bir renk katarken, Tophane yamaçlarında başlatılan temizlik çalışmaları Altıparmak Caddesi yönüne doğru hızla devam ediyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Saat Kulesi ve İstiklal Şehitliği’nin bulunduğu Tophane Parkı zeminini de daha sağlıklı hale getiriyor. Zamanla çökmelerin meydana zemin, ziyaretlerin alanı daha rahat gezebilmeleri amacıyla daha sağlıklı hale getiriliyor.

Tophane ve Hanlar bir bütün

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin geleceğine damga vuracak

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım projesini, Tophane, Bey Sarayı ve Hisar Bölgesi ile bir bütün olarak ele aldıklarını söyledi. Bu bölgeyi bütünüyle bir ‘tarih adasına’ dönüştürmekte kararlı olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Sadece birkaç binanın yıkılmasıyla bile Tophane ve Hanlar Bölgesi bağlantısı sağlanmış oldu. Artık Hanlar Bölgesi’nden bakıldığında surlar ve Tophane Bölgesi rahatlıkla görülebiliyor. Tüm bu bölgeyi kapsayan çalışmalarımız etap etap tamamlandığında Bursa’mızın tarih başkenti kimliği çok daha öne çıkmış olacak” dedi.