Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
Şehitlikler ziyarete açılıyor...
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...

Topçu, Karabağ Gazisi İbad Hüseyinli’nin 50’nci doğum gününü unutmadı

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI YALÇIN TOPÇU, KARABAĞ GAZİSİ VE ERMENİ ÇETE LİDERİ MONTE MELKONYAN’I SAVAŞ MEYDANINDA ÖLDÜRMESİYLE ÜN YAPMIŞ İBAD HÜSEYİNLİ’Yİ 50’NCİ DOĞUM GÜNÜ MÜNASEBETİYLE TEBRİK ETTİ.

Topçu, Karabağ Gazisi İbad Hüseyinli’nin 50’nci doğum gününü unutmadı

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI YALÇIN TOPÇU, KARABAĞ GAZİSİ VE ERMENİ ÇETE LİDERİ MONTE MELKONYAN’I SAVAŞ MEYDANINDA ÖLDÜRMESİYLE ÜN YAPMIŞ İBAD HÜSEYİNLİ’Yİ 50’NCİ DOĞUM GÜNÜ MÜNASEBETİYLE TEBRİK ETTİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:12
0 Okunma
Topçu, Karabağ Gazisi İbad Hüseyinli’nin 50’nci doğum gününü unutmadı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Karabağ Gazisi ve Ermeni Çete Lideri Monte Melkonyan’ı savaş meydanında öldürmesiyle ün yapmış İbad Hüseyinli’yi 50’nci doğum günü münasebetiyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, telekonferans yoluyla Azerbaycan’a bağlanarak Karabağ Gazisi kahraman İbad Hüseyinli’ye övgü dolu sözlerle hitap etti. ‘Yaşayan Kahraman’ diye hitap ettiği İbad Hüseyinli’nin doğum gününü kutlayan Topçu, “Türk dünyasının kahraman evladı İbad Hüseyinli benim kardeşim dediğim ve tanımaktan şeref duyduğum bir şahsiyettir. Azerbaycan’ımızın yetiştirdiği Karabağ savaşında en ön safta çarpışmış, gazi olmuş yaşayan kahraman bir kardeşimizdir. Kendisine, 50’nci ad gününde nice uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Onun kahramanlığı sadece savaş meydanında değil”

Topçu, Hüseyinli’yle ilgili de özel açıklamalarda bulundu. Topçu, “İbad’ın yaptığı kahramanlıklar neticesinde Türk dünyasının büyük devlet adamı Haydar Aliyev’de kendisini bayrak madalyasıyla ödüllendirmiştir. İbad, Türk dünyası kahramanı olmasının yanında, çok kadirşinas bir kişiliğe sahip olup, sadece savaş meydanındaki kahramanlığıyla değil, dostluğu ve kardeşliğiyle de merhum Haydar Aliyev’in ‘iki devlet, bir millet’ tarifindeki kardeşliğini de kendisinde görebilmeniz mümkün. Ben Azerbaycan’a gittiğim zaman Karabağ Şavaşı’nın yaşandığı toprakları İbad sayesinde görmüş oldum. Kendisiyle Ermeni bombalarının düştüğü Çemenli’ye, Ağdam’a gittik. Orada şehitlerimizin evlerini ziyaret ettik, sınıra kadar ilerledik. Ermeniler’ce İbad’a düzenlenen suikastin yapıldığı ve şehitlerimizin olduğu yerleri görme imkanımız oldu” diye konuştu.

“İbad gibi insanlar toplumların mihenk taşı, milli refleksidir”

İbad Hüseyinli’nin sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için rol model olduğuna değinen Topçu, “İbad’ın Karabağ’da vermiş olduğu mücadelenin seminerlerle, konferanslarla anlatılmasını hep istemişimdir. Bununla ilgili birçok faaliyet yaptık ama yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bizim şöyle bir eksiğimiz oluyor kahramanlarımıza, büyük devlet adamlarımıza, entellektüellerimize hayattayken pek dikkat etmiyor ancak onlar ahirete intikal edince kıymetlerini anlıyoruz. Bu alışkanlığımızdan vazgeçmemiz lazım. İbad Hüseyinli gibi yaşayan kahramanlarımızı toplumun önüne koyup, gelecek kuşaklara bir rol model olarak sunmak geleceğimiz için de çok önemli. İnşallah bundan sonra bu kahraman evlatlarımızı üniversitelerimiz, STK’larımız ele alır, onların hayatlarını, yaptıklarını toplumun önüne koyar ve anlatır. Çünkü ifade ettiğim gibi bütün Türk dünyasının istiklal ve istikbali için İbad gibi kahramanların, bilinmesi ve tanınması gerekir. İbad gibi insanlar toplumların mihenk taşı, milli refleksidir. Onlar olmadan size yapılan her saldırıyı sünger gibi içinize çeker, parçalanıp yok olduğunuz zaman aklınız başınıza gelir. Fakat İbad gibi vatanınız tehlikeye düştüğü zaman, sağına soluna bakmadan ayağa kalkıp, göğsünü düşmana siper eden kahramanlarınız olursa siz dünya durdukça var olursunuz. Allah onların eksikliğini vermesin, İbad kardeşime de Cenabı hak uzun ömürler nasip etsin 50’nci ad günü kutlu olsun” açıklamasında bulundu.

İbad Hüseyinli Kimdir?

1970’te Karabağ’da doğmuş, ortaokulu bitirdikten sonra askere gitmiş, Yurduna döndükten sonra ilan edilmemiş Karabağ Savaşı’na gönüllü olarak katılmış ve bir istihbarat birliğinin komutanlığına getirilmiştir. Dağlık Karabağ topraklarının bir bölümünün korunup saklanmasında, Ermenilerin Kür Nehri kıyılarına çıkmalarının önlenmesinde üstün hizmetleri olmuştur. 1993 Haziran’ında, gerçek adı Monte Melkonyan olan ASALA liderini öldürmüş; aynı yıl operasyon dönüşü sırasında anti tank mayını sebebiyle ağır bir şekilde yaralanmış ve 28 gün komada kalmıştır. Uzun süre gördüğü tedavi sonrasında, doktorunun bütün muhalefetine rağmen savaş bölgesine dönmüştür. 1994’yılında Haydar Aliyev, onun hizmet ettiği birliğe gitmiş ve kendisine “Sengerde Milli Kahraman” adını verdiğini duyurmuştur. 1994 yılı 9 Ekim’inde de “Azerbaycan Bayrağı” nişanı ile ödüllendirilen İbad Hüseyinli evli ve üç çocuk sahibidir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nikahlarda normalleşme süreci
Nikahlarda normalleşme süreci
Hindistan ve Pakistan’da çekirge istilası
Hindistan ve Pakistan’da çekirge istilası
Rusya: “Korona virüs aşısının deneme sürümü Ağustos’ta hazır”
Rusya: “Korona virüs aşısının deneme sürümü Ağustos’ta hazır”
İşçiler silo ile birlikte yere çakıldı
İşçiler silo ile birlikte yere çakıldı
Aç kalan ayılar teleferiğe indi
Aç kalan ayılar teleferiğe indi
Lüleburgaz’da 20 dakikalık yağmur sonrası sokaklar göle döndü
Lüleburgaz’da 20 dakikalık yağmur sonrası sokaklar göle döndü
Tokat’a şehit ateşi düştü
Tokat’a şehit ateşi düştü
Yılmaz Özdil milyon dolarlık evini yıkıyor
Yılmaz Özdil milyon dolarlık evini yıkıyor
Milli Saraylar 75 gün sonra yeniden ziyarete açılmaya hazırlanıyor
Milli Saraylar 75 gün sonra yeniden ziyarete açılmaya hazırlanıyor
Yaylalarda yetişen bitkiler vatandaşlara ekmek kapısı oldu
Yaylalarda yetişen bitkiler vatandaşlara ekmek kapısı oldu
Robinson Ziya dedenin kirazları yetişti, Vefalı eller topladı, 65 yaş üstüne ulaştırdı
Robinson Ziya dedenin kirazları yetişti, Vefalı eller topladı, 65 yaş üstüne ulaştırdı
Saatte 300 kilometre hızla uçuyor, yaralı bulundu
Saatte 300 kilometre hızla uçuyor, yaralı bulundu
Yavru ayı kaçtı, onlar kovaladı
Yavru ayı kaçtı, onlar kovaladı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde yavru deve ve zebra heyecanı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde yavru deve ve zebra heyecanı
’Ev yapımı’ Çanakkale geçilmez
’Ev yapımı’ Çanakkale geçilmez
Bunlar da ’korona bank’
Bunlar da ’korona bank’
Gök taşı düştüğünü sonradan fark ettiler, tarlaya çıkıp aramaya başladılar
Gök taşı düştüğünü sonradan fark ettiler, tarlaya çıkıp aramaya başladılar
Trabzon’un Araklı ilçesinde fındıklık içinde kaplıca ve maden suyu bulundu
Trabzon’un Araklı ilçesinde fındıklık içinde kaplıca ve maden suyu bulundu
Zonguldak’ta cadde ve sokaklar boş kaldı
Zonguldak’ta cadde ve sokaklar boş kaldı
Tavşanı önce kurtardılar sonra koruma altına aldılar
Tavşanı önce kurtardılar sonra koruma altına aldılar

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim