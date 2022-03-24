Tonlarca ağırlıktaki karın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bitlis’te bir iş yerinden çıkan vatandaş önünde geçtiği iş yerlerinin çatısından gelen tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasıyla anbean yansıdı.

Olay Hüsrevpaşa Mahallesindeki Yeni Çarşı da meydana geldi. Bir iş yerinden çıkan vatandaş, çatıların altından yürürken son anda çatıdan düşen karı fark edince olası bir faciadan kurtuldu. Olaydan sonra iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için Bitlis Belediyesi karla mücadele ekibi burada saatler süren çalışma gerçekleştirdi.