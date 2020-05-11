Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
97947
ALTIN
385.642
DOLAR
7.0693
STERLİN
8.7193
EURO
7.6394

Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar aslen nerelidir? İşte Tomris Uyar’ın hayatı…

Google, Türk öykü yazarı ve çevirmen olan Tomris Uyar için doodle yaptı ve doğum gününü kutladı. Oysa ki Tomris Uyar'ın doğum günü 15 Mart... İşte Tomris Uyar hakkında bilinmesi gerekenler…

Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar aslen nerelidir? İşte Tomris Uyar’ın hayatı…

Google, Türk öykü yazarı ve çevirmen olan Tomris Uyar için doodle yaptı ve doğum gününü kutladı. Oysa ki Tomris Uyar'ın doğum günü 15 Mart... İşte Tomris Uyar hakkında bilinmesi gerekenler…

11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:49
2014 Okunma
Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar aslen nerelidir? İşte Tomris Uyar’ın hayatı…

Tam 17 yıl önce hayatını kaybeden ve aramızdan ayrılan Tomris Uyar, Google yaptığı doodle ile tekrardan hatırlandı. Edebiyatçıların doğum günlerinde doodle yapan Google’ın bu hamlesi kafa karışıklığına neden oldu. Zira, Tomris Uyar, 11 Mayıs’ta değil, 15 Mart’ta doğdu.

11 Mayıs ise Tomris Uyar’ın Sait Faik Hikâye Armağanı'nı ikinci kez kazandığı gün… Edebiyat çevrelerinin en bilinen kadın isimlerinden biri olan Tomris Uyar, 4 Temmuz 2003 yılında hayatını kaybetmişti. Peki, Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar aslen nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Tomris Uyar'ın çok merak edilen hayatı…

TOMRİS UYAR KİMDİR?

15 Mart 1941'de doğan ve 4 Temmuz 2003'te aramızdan ayrılan Tomris Uyar, Türk öykü yazarı ve çevirmendir. İngiliz Kız Ortaokulu’nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde eğitim gördü (1961). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi (1963).

Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar'ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. On öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı. 60'ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar'ın günlükleri, “Gündökümü” genel başlığı altında, yayımlandı. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk öykü kitapları ile Sait Faik Hikâye Armağanı’nı aldı.

İlk evliliğini şair Ülkü Tamer ile yapan Tomris Uyar’ın evliliği Eylül isimli kızlarının sütten boğulması üzerine son bulur.

Tomris Uyar, şair Turgut Uyar ile evlidir ve Hayri Turgut Uyar isimli, İTÜ’de öğretim görevlisi bir oğulları vardır.

2003 yılında kanser nedeniyle vefat eden yazarın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı’ndadır.

TOMRİS UYAR'IN ESERLERİ

– İpek ve Bakır (1971)

– Ödeşmeler (1973)

– Dizboyu Papatyalar (1975)

– Gündökümü 1975 (1976)

– Yürekte Bukağı (1979) – Sait Faik Hikâye Armağanı

– Yaz Düşleri/Düş Kışları (1981)

– Sesler, Yüzler, Sokaklar (1981)

– Gecegezen Kızlar (1983)

– Büyük Saat (1984)

– Rus Ruleti- Dön Geri Bak (1985)

– Günlerin Tortusu 1980 – 1984, günce (1985)

– Yaza Yolculuk (1986) – Sait Faik Hikâye Armağanı

– Babayasaları, Anasözleri (1989)

– Yazılı Günler 1985 – 1988, günce (1989)

– Sekizinci Günah (1990)

– Otuzların Kadını (1992)

– İki Yaka İki Uç (1992)

– Tanışma Günleri, Anları, günce (1995)

– Aramızdaki Şey (1997)

– İstanbul’da Zaman (2000)

– Gündökümü I – II (2003)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AVM'ler açıldı bahaneler şaşırttı
AVM'ler açıldı bahaneler şaşırttı
Yeşilköy salgın hastanesi açılış için gün sayıyor
Yeşilköy salgın hastanesi açılış için gün sayıyor
SANAL TUR İLE KUTSAL MEKAN ZİYARETLERİ ARTTI
SANAL TUR İLE KUTSAL MEKAN ZİYARETLERİ ARTTI
TESLA SAHİPLERİNİN KİŞİSEL BİLGİLERİ BÜYÜK RİSK ALTINDA!
TESLA SAHİPLERİNİN KİŞİSEL BİLGİLERİ BÜYÜK RİSK ALTINDA!
Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Köprüsünde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Köprüsünde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
İstanbul'da sağlık çalışanlarının toplu taşıma isyanı
İstanbul'da sağlık çalışanlarının toplu taşıma isyanı
Türkiye'nin en yaşlı annesi Emine nineye sürpriz ziyaret
Türkiye'nin en yaşlı annesi Emine nineye sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum'
Dışişleri Bakanlığından kritik Hafter açıklaması
Dışişleri Bakanlığından kritik Hafter açıklaması
Sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'te sona erecek
Sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'te sona erecek
İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenliyor
İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenliyor
Bugün sokaklar 4 saatliğine 65 yaş üstünün
Bugün sokaklar 4 saatliğine 65 yaş üstünün
Korona, bekârların psikolojisini bozdu
Korona, bekârların psikolojisini bozdu
Normalleşme süreci başlıyor... İşte yeni hayat
Normalleşme süreci başlıyor... İşte yeni hayat
Türkiye’den Ukrayna’ya tıbbi malzeme yardımı
Türkiye’den Ukrayna’ya tıbbi malzeme yardımı
Tedbirler sürüyor, çarklar dönüyor
Tedbirler sürüyor, çarklar dönüyor
Denizli’de 400 metrelik kuyruk
Denizli’de 400 metrelik kuyruk
Bartın’da 11 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasak
Bartın’da 11 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasak
40 günlük bebek koronavirüsü yendi
40 günlük bebek koronavirüsü yendi
Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim