Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar aslen nerelidir? İşte Tomris Uyar’ın hayatı…

Tam 17 yıl önce hayatını kaybeden ve aramızdan ayrılan Tomris Uyar, Google yaptığı doodle ile tekrardan hatırlandı. Edebiyatçıların doğum günlerinde doodle yapan Google’ın bu hamlesi kafa karışıklığına neden oldu. Zira, Tomris Uyar, 11 Mayıs’ta değil, 15 Mart’ta doğdu.

11 Mayıs ise Tomris Uyar’ın Sait Faik Hikâye Armağanı'nı ikinci kez kazandığı gün… Edebiyat çevrelerinin en bilinen kadın isimlerinden biri olan Tomris Uyar, 4 Temmuz 2003 yılında hayatını kaybetmişti. Peki, Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar aslen nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Tomris Uyar'ın çok merak edilen hayatı…

TOMRİS UYAR KİMDİR?

15 Mart 1941'de doğan ve 4 Temmuz 2003'te aramızdan ayrılan Tomris Uyar, Türk öykü yazarı ve çevirmendir. İngiliz Kız Ortaokulu’nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde eğitim gördü (1961). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi (1963).

Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar'ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. On öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı. 60'ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar'ın günlükleri, “Gündökümü” genel başlığı altında, yayımlandı. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk öykü kitapları ile Sait Faik Hikâye Armağanı’nı aldı.

İlk evliliğini şair Ülkü Tamer ile yapan Tomris Uyar’ın evliliği Eylül isimli kızlarının sütten boğulması üzerine son bulur.

Tomris Uyar, şair Turgut Uyar ile evlidir ve Hayri Turgut Uyar isimli, İTÜ’de öğretim görevlisi bir oğulları vardır.

2003 yılında kanser nedeniyle vefat eden yazarın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı’ndadır.

TOMRİS UYAR'IN ESERLERİ

– İpek ve Bakır (1971)

– Ödeşmeler (1973)

– Dizboyu Papatyalar (1975)

– Gündökümü 1975 (1976)

– Yürekte Bukağı (1979) – Sait Faik Hikâye Armağanı

– Yaz Düşleri/Düş Kışları (1981)

– Sesler, Yüzler, Sokaklar (1981)

– Gecegezen Kızlar (1983)

– Büyük Saat (1984)

– Rus Ruleti- Dön Geri Bak (1985)

– Günlerin Tortusu 1980 – 1984, günce (1985)

– Yaza Yolculuk (1986) – Sait Faik Hikâye Armağanı

– Babayasaları, Anasözleri (1989)

– Yazılı Günler 1985 – 1988, günce (1989)

– Sekizinci Günah (1990)

– Otuzların Kadını (1992)

– İki Yaka İki Uç (1992)

– Tanışma Günleri, Anları, günce (1995)

– Aramızdaki Şey (1997)

– İstanbul’da Zaman (2000)

– Gündökümü I – II (2003)