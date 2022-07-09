Tokyo Camisi’ne cemaat sığmadı, bayram namazı iki kez kılındı

Japonya’da yaşayan Müslüman toplumu Kurban Bayramı’nı Tokyo Camisi’nde kılınan bayram namazı ile karşıladı. Yoğunluk nedeniyle namaz kılmak isteyen Müslümanlar sıraya girdi, namaz iki kez art arda kılındı. Hutbeler Arapça, İngilizce, Türkçe ve Japonca olmak üzere 4 dilde okundu.

Japonya’da bulunan Tokyo Camisi’nde Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Tokyo ve çevresinde yaşayan birçok farklı milletten Müslüman, erken saatlerde bayram namazını kılmak üzere Tokyo Camisi’ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle namaz iki kez kılınırken, namaz sonrası düzenlenen yardım etkinliğine ilgi büyük oldu. Bayram namazını kılmak ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen Müslümanlar ile bu önemli günü karşılamak için Tokyo Camisi’ne geldiğini belirten Ürdün vatandaşı Ahmed Cedid, "Dünya genelindeki tüm Müslümanlara bayram vesilesiyle barış, refah ve mutluluk diliyorum" dedi.

Japonya’ya yeni taşındığını belirten Gazi Gürler ise, "Bayramda ülkemizden uzaktayız, ancak Tokyo Camisi bize bu eksikliği yaşattırmıyor. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlar ve hayırlara vesile olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

Bayram namazına yoğun ilgi

Japonya’dan tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladığını söyleyen Tokyo Camisi İmamı Muhammet Rıfat Çınar da farklı milletlerden ve kültürlerden oluşan cemaat ile Kurban Bayramı namazını niyaz etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Çok uluslu bir cemaate sahip olmaları nedeniyle hutbeleri Arapça, İngilizce, Türkçe ve Japonca olmak üzere 4 dilde okuduklarının altını çizen Çınar, bu vesileyle Kurban Bayramı’nın önemini çok sayıda kişiye aktardıklarını vurguladı. Çınar, bu bayram namazında dün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yi de unutmadıklarını belirterek başsağlığı dileklerini ilettiklerini kaydetti.

Yetim çocuklar için yardım etkinliği düzenlendi

Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Gürgen ise, "Tokyo’daki camimiz hem Japonya’daki vatandaşlarımızın hem de genel olarak Japonya’daki Müslüman cemaatinin bir araya geldiği güzel bir mekan" ifadelerini kullandı. Bayram namazı sonrasında gerçekleştirilen yardım etkinliğine değinen Gürgen, "Yetim çocuklar için yapılan bu ve bunun gibi etkinlikleri Tokyo Camisi, yılda 2 kez gerçekleştiriyor. Katkısı bulunan cami çalışanlarına ve herkese teşekkür ediyorum" dedi.