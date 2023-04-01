Tokuş, tersine göç edenleri Sivas’a davet etti

Kariyer Enstitüsü A.Ş. kurucu ortağı Mehmet Erdem Tokuş, tersine göç etmeyi planlayan beyaz yakalı profesyonelleri, Anadolu’nun kadim şehri Sivas’a davet etti.

Büyük şehirlerde artan kiralar ve yüksek enflasyondan dolayı tersine göçün başladığını belirten Tokuş, “Satın alma gücünün her geçen gün düşmesi, özellikle özel sektördeki beyaz yakalı çalışanlar için büyükşehirlerde yaşamak oldukça zorlaştı. Büyük şehirlerde yaşamın kısıtlanmasıyla birlikte taşraya dönüşün yoğunluğu gittikçe artıyor. Tersine göç etmeyi düşünenler, taşınacakları şehirlerde öncelikli olarak iş imkanlarını ve sonrasında sosyal ve kültürel anlamdaki imkanları araştırıyor” dedi.

Tersine göçmeyi düşünenleri Sivas’a davet etti

Kariyer Enstitüsü A.Ş. kurucu ortağı Mehmet Erdem Tokuş, tersine göç etmeyi düşünen vatandaşları Sivas’a davet ederek, “Pandemi sonrası, son dönemde dünya genelinde yaşanan ekonomik daralma, elbette ülkemizde de yoğun şekilde hissedilir vaziyette. Ayrıca 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan doğal afet sonrasında da özellikle İstanbul için deprem riski farkındalığı arttı. İnsanlar da haklı olarak, daha huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabilecekleri yeni lokasyonların arayışına girdi. Büyükşehirlerde istihdam ettiğimiz ekiplerimizin Sivas’a taşınmalarına öncelik vermekle birlikte, yeni istihdam imkanlarımızı da halen metropollerde hayatını sürdüren, tersine göç etmeyi planlayan beyaz yakalı insanlara odakladık. Bu yaklaşımımızın meyvelerini de hızlı şekilde alıyoruz; özellikle yazılım ve dijital içerik üretimi alanında çalışan profesyonellerden Sivas’a taşınarak Kariyer Enstitüsü ailemize dahil olan kişiler hem kurumsal bir çalışma ortamı, hem de yaşam şartlarının daha kolay olduğu bir ortam yakaladıkları için çok mutlular. Elbette çalışan memnuniyeti de verimlilik olarak işimize yansıyor. Tersine göç sonucunda, tüm taraflar için tam bir kazan kazan durumu söz konusu. Ümit ediyoruz ki, Ankara Sivas hızlı tren hattının devreye alınmasıyla birlikte tersine göç kavramı yaygın hale gelir, bireyler daha yaşanabilir şartlarda hayatlarını sürdürme fırsatı bulurlar. Biz bu noktada, tersine göç etmeyi planlayan beyaz yakalı profesyonelleri, Anadolu’nun kadim şehri, Sivas’ımıza davet ediyoruz” dedi.