TOKİ’nin tanıtım tırında sanal gözlükle evleri gezdiler

Zonguldak’ta “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” kampanyasını merak eden vatandaşlar, kampanya tanıtım tırında sahibi olabilecekleri evleri sanal gözlükle gezdiler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” kampanyasıyla ilgili olarak vatandaşları bilgilendirmek ve merak ettikleri soruları cevaplamak amacıyla hazırlanan tanıtım tırı Zonguldak’ta ziyaretçilerini ağırlıyor. Valilik birası önüne yerleştirilen tanıtım tırındaki görevliler, vatandaşları projeler hakkında bilgilendirdi. Zonguldak’ta yapılacak 222 konut ve 2 bin konutluk arsa ile ilgili uzmanlardan bilgi alan vatandaşlar, ardından sanal gerçeklik gözlükleriyle daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki evleri gezdi. Evleri gezen vatandaşlar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.