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TOKİ’den ‘Mevlana’ desteği

YILDIRIM BELEDİYESİ, MEVLANA MAHALLESİ 7. VE 8. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI PROJESİ İLE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLESİ YÜRÜTÜYOR.

Genel 14.08.2020, 13:19
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TOKİ’den ‘Mevlana’ desteği

Yıldırım Belediyesi, Mevlana Mahallesi 7. ve 8. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi ile Türkiye’ye örnek olacak kentsel dönüşüm hamlesi yürütüyor.

Mevlana Mahallesi’nde gerçekleştireceği güvenli, modern ve sağlıklı konutlardan oluşacak 7. ve 8. etap kentsel dönüşüm projesi ile vatandaşlara yeni bir hayatın kapılarını aralayacak olan Yıldırım Belediyesi’nde, yerleşim planı ile mimarî projelerinde sona gelindi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ziyaret ettiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur ile kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek teşkil edecek ve yerleşim planı ile mimari projelerinde sona gelinen Mevlana Mahallesi 7. ve 8. etap kentsel dönüşüm ve gelişim alanı projesini değerlendirdi. Daha önce başlayan uzlaşma görüşmelerinde tapu mâliklerine projesinin detayları aktarılarak hak edişleri karşılığında sahibi olacakları konutlar hakkında bilgi verilirken vatandaşlarla yüzde 80’in üzerinde anlaşma oranı yakalanmıştı.Yıldırım Belediyesi’nin deprem riski olan bölgede sağlıksız ve güvensiz konutların yerine kazandıracağı modern, güvenli ve sağlıklı konutların yer alacağı projeye vatandaşlar da büyük oranda destek veriyor. Uzlaşma görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sosyal donatıları, otoparkları, iş yerleri ile hayata geçirilecek proje, bölge sakinlerini memnun edecek.

TOKİ Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur ile yerleşim planı ve mimarî projelerinde sona gelinen Mevlana Mahallesi 7. ve 8. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi’ni değerlendirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mevlana Mahallemizde 7 ve 8. etap olarak adlandırdığımız bölgede Türkiye’ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmenin hazırlıkları içerisindeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Bursa’ya gerçekleştirdiği ziyarette bunun müjdesini vermişti. Biz de gerçekleştirdiğimiz ziyarette TOKİ Başkan Yardımcımız Mustafa Levent Sungur ile yerleşim planı ile mimari projelerinde sona geldiğimiz Mevlana Mahallesi 7. ve 8. etap kentsel dönüşüm ve gelişim alanı projemizi değerlendirdik. Sayın Bakanımızın ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın desteği de bizler için Türkiye’ye örnek teşkil edecek bu projenin hayata geçirilmesi adına güç veriyor. Proje hazırlıklarında son aşamaya geldik” diye konuştu.

Kentsel dönüşümün Türkiye’nin öncelikli gündem maddelerinden birisi olduğunu vurgulayan TOKİ Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur ise bu sürecin doğru bir şekilde sürmesi için yerel yönetimler ve merkezi idarenin iş birliğine işaret ederek, “Belediyelerimiz kentsel dönüşüm hamlemizde önemli sorumluluklar üstleniyor. Biz de kendilerine destek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu birliktelik ile şehirlerimizin yaşam kalitesini hep birlikte yükselteceğiz” dedi.

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