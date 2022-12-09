TOKİ’den “3 yıllık TOKİ projesi yeni diye sunuldu” iddiaları ile ilgili açıklama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), “3 yıllık TOKİ projesi yeni diye sunuldu” haberlerinin asılsız olduğunu ve aynı projenin farklı kampanya dönemlerinde kullanıldığına dair bilginin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, bir haber sitesinde yer alan “3 yıllık TOKİ projesi yeni diye sunuldu” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Kocadere Mahallesi’ndeki 534 bin metrekarelik 195 numaralı parsel için üç yıl önce 450 konut projesinin açıklandığı ve İlk Evim projesinde 500 bin konut projesine dahil edildiği haberine ilişkin asılsız iddialar bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, 2020 yılında açıklanan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Kampanyası çerçevesinde yer alan projeler olduğu ifade edilerek, “İdaremizce 100 Bin Konut Kampanyası çerçevesinde Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kocadere ve Yeniköy mevkiinde iki proje planlanmış ve talep toplanmıştır. Kocadere mevkiinde yer alan 439 adet konutluk projenin ihalesi 18 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ancak söz konusu iş 5546 sayılı Kanun çerçevesinde tasfiye edilmiş olup, 5 Ocak 2023 tarihinde ikmal ihalesi gerçekleştirilecektir” denildi.

Yeniköy mevkiinde yapımı düşünülen proje alanının tabiat varlıkları açısından Özel Çevre Koruma Alanı Hassas Koruma Zonu içerisinde kalmasından dolayı Kocadere mevkiinde yeni alan belirlendiği kaydedilen açıklamada, “Bu çerçevede 497 ve 393 konut olmak üzere iki etapta toplam 890 konutluk proje çalışmaları tamamlanmış olup, ihale işlemleri başlatılmıştır. 497 konuta ait projenin ihalesi 12 Ocak 2023 tarihinde, 393 konuta ait projenin ihalesi ise 13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu haberde aynı projenin farklı kampanya dönemlerinde kullanıldığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Söz konusu alanda yukarıda gecikme sebepleri ile açıklanmış olan 100 bin konut kampanyasında hak sahipleri belirlenen bin 329 konutun inşası yapılacaktır. 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Denizli Merkez (Merkezefendi, Pamukkale) için 650 konut için talep toplanmıştır. Merkezefendi mevkiinde talep toplanan 300 konutluk projemiz, İdaremizce Denizli ili Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi’nde onaylı imar planlarında toplu konut alanı kullanımında bulunan 355 ada 1 parselde planlanmakta olup, Pamukkale ilçesinde planlanan 350 konut için ilgili belediyelerin önerileri doğrultusunda Kale ve Gölemezli mahallelerinde yer alan İdaremiz ve Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde planlama çalışmalarına esas değerlendirmeler yapılmaktadır. Söz konusu durum böyleyken gerçek dışı, yalan ve yanlış bilgilere dayalı yapılan bu haberin yayınlanmasının maksadı İdaremizi karalamak ve kamuoyundaki olumlu algısını zedelemeye çalışmaktır.”