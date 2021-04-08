TOKİ yaptığı yatırımlarla geleceğin Denizli’sini inşa ediyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Denizli’de son 19 yılda inşası tamamlanan 10 bin 901 konutu vatandaşlara teslim etti.

Denizli’de dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için yapımına başlanan 13 bin 544 konuttan 10 bin 901’ini son 19 yılda teslim eden TOKİ, yatırımlar kapsamında kente 2 hastane, 20 okul, 14 cami, 2 sosyal tesis, 1 sağlık ocağı, 29 ticaret merkezi ve 3 kamu hizmet binası inşa etti. Merkezi Denizli’nin Bozkurt ve Çardak ilçeleri olan ve 8 Ağustos 2019’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ilgili bakanlıkların seferber edilmesiyle depremzedeler, yapılan yardımlar ve inşa edilen konutlarla devletin şefkatli elini hissetti. Evleri ahır hasar gören depremzedeler için TOKİ tarafından Bozkurt, Çardak ve Acıpayam’da yatay mimari anlayışla mahalle kültürünü yaşatan depreme dayanaklı yeni konutlar inşa edildi. Depremden sonra Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 150, Çardak ilçesinde 187, Acıpayam’da ise 440 konut yapıldı. Depremin ardından yapımına başlanan konutlar bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Yeni konutlar, bir yaşam alanı olarak planlanarak inşa edildi. İçerisinde iş yeri, cami, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları ve diğer sosyal donatılar yer alıyor.

Çivril Millet Bahçesi 14 Nisan’da ihale edilecek

Denizli’de yaşayan vatandaşların daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlamak için yapılacak Çivril Millet Bahçesi’nin ihalesi de 14 Nisan’da yapılacak. Çivril Millet Bahçesi sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. 77 bin 885 metrekarelik alana sahip olacak millet bahçesinde 27 bin 218 metrekarelik yeşil alan planlaması çerçevesinde bin 731 adet ağaç, 23 bin 674 adet çalı bulunacak. Proje kapsamında ayrıca bin 80 metrekarelik alana millet kıraathanesi yapılacak.

TOKİ’den Denizli’de her alanda yatırım

Yaptığı yatırımlar ile şehirlerin geleceğini inşa eden TOKİ, Denizli’de de her alanda yatırım yapıyor. Şehirde son 19 yılda 2 hastane, 20 okul, 14 cami, 2 sosyal tesis, 1 sağlık ocağı, 29 ticaret merkezi ve 3 kamu hizmet binası inşa eden TOKİ, yaptığı yatırımlarla geleceğin Denizli’sini güvenle inşa etmeyi sürdürüyor.