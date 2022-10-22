TOKİ, tanıtım aracının rotasını Sincan’a çevirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen “Sosyal Konut Projesi” kapsamında “İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Arsam” tanıtım aracı, Sincan’da vatandaşlar ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak lanse edilen “İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Arsam” projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştiriliyor. Projenin tanıtılması amacıyla şehir şehir gezen “İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Arsam” tanıtım aracı ilk olarak Ankara’da kurulmuştu. Yozgat, Kırşehir ve Konya’yı gezerek buralarda bilgilendirmelerde bulunulan araç daha sonra rotayı tekrar Ankara’ya çevirdi. Sincan Lale Meydanı’ndaki vatandaşları bilgilendirmek için buraya konuşlanan tanıtım aracında görevli Hasan Hüseyin Çelik, “Bugün burada Sincan’da olduğu gibi Türkiye genelinde bilgiye erişimde zorluk çeken vatandaşlarımız için, 250 bin konut başvurusuyla ilgili olarak, 4 tane tanıtım aracını hazırlayarak milletimizin ayağına gitmiş bulunuyoruz. Bugün ilk olarak 250 bin konutun tanıtımı için Ankara’da başlattığımız tanıtım programı Yozgat, Kırşehir, Konya ilinden sonra tekrar yine Ankara ilimize geldik. 250 bin konut kapsamında çalışmalarımızla ilgili vatandaşlarımız başvuruda eksiklikleri varsa veya e-devlet üzerinde bir aksaklıkları varsa ilk evim, ilk arsam ve ilk iş yerim ile ilgili olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.