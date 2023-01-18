TOKİ kurasında ev çıkanlar gözyaşlarına hakim olamadı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ’ilk evim, ilk işyerim’ projesinin çekilişi Kocaeli’de gerçekleşti. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen kurada hak sahibi olan vatandaşlar hem sevindi hem duygulandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yer alan Sekbanlı, Sepetçi mevkiinde yapılacak olan 2 bin255 konut için 44 bin 92 başvuru yapıldı. Yapılan kura çekiminde sahiplerine kavuşacak konutların kura çekimi yarında devam edecek.

“Oğlumun bana bir hediyesi oldu”

Engelli olan oğlu Emrah Öztekin’e ev çıkan Anne Kadriye Öztekin, “Oğlumun adına çıktı şu anda çok mutluyum. Hepimize hayırlı olsun. Oğlum bana iyi ki doğdu. Oğlumun bana bir hediyesi oldu” dedi

“Bütün halkımıza da inşallah çıkar”

İlk defa ev sahibi olan ve çok duygulanan 60 yaşındaki emekli Kamil çetin, “İsmim çıkınca sevinçten uçtum. İlk defa böyle sevinç yaşadım. Sevincimi telefonla iletişime geçerek paylaştım. Mutluyum, huzurluyum, çıktığına da çok sevindim. Bütün halkımıza da inşallah çıkar. Bütün halkımız ev sahibi olsun. Çok mutluyum çok sevinçliyim Allah razı olsun devletimizden ve milletimizden” diye duygularını ifade etti.

“Dört gözle bunu bekliyordum”

Kirada oturan ve 55 yaşında olan emekli Ramazan Özkan, “Duygularımızı anlatmakla bitmiyor. Dört gözle bunu bekliyordum. Kirada oturuyordum. Allah devletimize milletimize zeval vermesin başımızdan eksik etmesin” diye ifade etti.