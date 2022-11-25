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TOKİ başvuru sonuçları belli oldu
Bursa’nın Nilüfer ilçesine yapılacak olan bin 400 adet TOKİ evi için başvuru sonuçları açıklandı.
Genel 25.11.2022, 15:35
Bursa’nın Nilüfer ilçesine yapılacak olan bin 400 adet TOKİ evi için başvuru sonuçları açıklandı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ’de, Bursa ili Nilüfer ilçesi 1400/250000 Sosyal Konut Projesi’ne ilişkin kuraya gireceklerin isimleri belli oldu. Yapılan açıklamayla, kuraya girebilecek vatandaşların ve başvuru şartlarını sağlamadığı için başvurusu iptal edilenlerin isimleri tek tek belirtildi.