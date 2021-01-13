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Tokat’ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalarda neden oldu
Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Genel 13.01.2021, 21:56
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Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.Tokat şehir merkezinde fırtına yerini yağmur yağışına bırakırken, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı bazı araçların yolda kalması sonucu trafik ekipleri önlem aldı. Tokat girişi Geyraz mevki ile Çamlıbel beldesi ile Yıldızeli’nde uygulama yapan trafik ekipleri ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Ekiplerin yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman yetersiz kaldığı bölgede çok sayıda ağır tonajlı araç yolda kaldı. Bozulan araçların imdadına çekiciler yetişti.
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