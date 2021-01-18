Tokat’ta tarihi çarşı beyaz gelinlik giydi

Tokat’ta kar yağışı ile birlikte tarihi çarşıda bulunan deve heykelleri beyaza büründü.

Tokat şehir merkezine mevsimin ilk karı gece saatlerinde yağdı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar hasret kaldıkları manzara ile karşılaştı. Evinden işe gitmek üzere yola çıkanlar ise kar mesaisi yaptı. Kimi vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizlerken, kimi vatandaşlarda manzaranın keyfini çıkardı. Tarihi Sulu Sokak Çarşısı da kar yağışı ile birlikte beyaz örtü ile kaplandı. Han, hamam ve camilerin olduğu tarihi çarşı görenleri mest etti. Bir zamanlar ticaret merkezi olan tarihi çarşıda kervanları simgeleyen deve heykelleri de karla kaplandı. Beyaz örtü ile kaplanan kervan eşsiz manzaralar oluşturdu.

Kar yağışı moral oldu

Tokat esnaflarından İhsan Gürsesli, hasret kaldıkları kar yağışına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Kurak giden havaların ardından kar yağışının bereket getirdiğini ifade eden Gürsesli, “Yeşil Tokat’ımıza kar yağışı yakıştı. En çok bizleri sevindiren kuraklığa karşı kar yağması oldu. Kar, mikrobu da kıracak, bizlerde kendimize iyi bakacağız. Kar yağışını özlemiştik bizler moral oldu” diye konuştu.