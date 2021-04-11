Tokat’ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu

Tokat’ta, Nisan ayında yağan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisi ile Çamlıbel geçidinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap şarampole devrildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Sivas istikametine giden ağır tonajlı araçlar Geyraz Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda bekletildi. Karayolları ekiplerinin kar kürüme çalışmasının ardından araçların yola çıkmasına izin verildi.

Nisan ayında kar manzarasını kaçırmadılar

Tokat-Sivas karayolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde kar yağışının ardından ormanlık alanlar beyaza büründü. Vatandaşlar ise Nisan ayında yağan kar manzarasını kaçırmadı. Çamlıbel tepesinde araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çekildi. Sivas’a giderken hem temiz hava almak için hem de fotoğraf çekinmek için durduklarını ifade eden Muhlis Miktan, Nisan ayında yağan karın doyumsuz manzaralar oluşturduğunu söyledi. Şura Miktan ise manzarayı kaçırmak istemediklerini belirterek, “Uzun zamandır Nisan ayında kar yağışı görmüyordum. Babam alışkın ama bana değişik geldi” diye konuştu.