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Tokatlı şehide görev

Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün naaşı memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesine getirildi.

Genel 14.06.2022, 13:12
Tokatlı şehide görev

Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün naaşı memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesine getirildi.

Tokat Hava Limanında karşılanan şehidin cenazesi kara yolu ile Erbaa ilçe merkezine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu merasim mangası tarafından omuzlarda cenaze namazının kılınacağı Merkez Camine getirildi. Şehidin annesi Zarife Gök, babası Zülfü Gök, şehidin kardeşleri ile nişanlısı Kübra Özyurt musalla taşına konulan şehidin tabutuna sarıldı. Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Tosunlar köyünde toprağa verilecek.

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