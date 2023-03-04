Tokatköy’de kentsel dönüşüm hızla ilerliyor

Beykoz’un ilk kentsel dönüşüm projesi olan, ilçe sakinlerini depreme dayanıklı güvenli konutlara ve düzenli sosyal alanlara kavuşturacak “Tokatköy Kentsel Dönüşüm” Projesi’nde bloklar yükselmeye başladı.

Beykoz Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan, inşaatların TOKİ tarafından yapıldığı “Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi”yle 82 bin 792 m2’lik alanda toplam 776 yeni konut inşa edilecek ve 47 de iş yeri yapılacak. Temeli 4 ay önce, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı törenle atılan projede hak sahipleri yeni evlerine 2 yılık süre sonunda 20 yıla varan uygun ödeme şartlarıyla kavuşacak. Depreme Dayanıklı 87 Blok TOKİ tarafından, yatay mimariye uygun depreme dayanıklılık için gerekli mühendislik teknikleri ve statik hesaplamaları ve zemin iyileştirmeleri yapılarak, fore kazık, perde beton kullanılarak inşası başlayan 87 bloktan bir kısmının temeli atılırken bir kısmı da zemin ve üst kat seviyesine geldi.

Provokasyon başlangıcı geciktirdi

Tokatköylülerin depreme dayanıklı konutlara kavuşması için hazırlanan ve mahalledeki hak sahipleriyle yüzde 91 oranında anlaşma sağlanan proje zaman zaman çeşitli grupların ve siyasi aktörlerin sahadaki provokasyonları dolasıyla gecikti. Kentsel dönüşümü “zulüm” olarak nitelendiren siyasi aktörlerin yanı sıra, kentsel dönüşüme karşı “organize olma” talimatları da kameralara yansıyan görüntülerden oldu. Tüm tahriklere rağmen temeli atılan proje sahada hızla ilerliyor.

Beykoz için dönüm noktası olacak projede bloklar tamamlandığında depreme dayanıklı modern konutlar ve tapularına kavuşan vatandaşlar geleceğe güvenle bakacak.