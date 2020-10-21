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TÖHOB Genel Başkanı Soydaş’dan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ovacık’a ziyaret
TÜM ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ BİRLİĞİ (TÖHOB) GENEL BAŞKANI ERCAN SOYDAŞ, İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ESNAF ODASI VE ÖZULAŞ TOPLU TAŞIM A.Ş BAŞKANI GÖKSEL OVACIK’I ZİYARET ETTİ.
Genel 21.10.2020, 16:42
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Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Ercan Soydaş, İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası ve Özulaş Toplu Taşım A.Ş Başkanı Göksel Ovacık’ı ziyaret etti.
Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Ercan Soydaş, bugün İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası ve Özulaş Toplu Taşım A.Ş Başkanı Göksel Ovacık’a ziyarette bulundu. Ümraniye’de düzenlenen ziyarete Tüm Özel Halk otobüsleri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri de katılım gösterdi. Ziyarette korona virüs sürecinde özel halk otobüsü sektöründe yaşanan olumsuzluklar, otobüs şoförleri ile yolcuların salgın sürecinden nasıl etkilendikleri konuşuldu. Ziyaretin ardından yapılan toplantıda tüm Türkiye’de uygulanan toplu ulaşım yasası ele alındı.
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