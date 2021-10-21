Togo Dışişleri Bakanı Dussey: Togo kazan-kazan ilkesine dayalı ortaklıkları önemsiyor

LOME (AA) - Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togo'nun başkenti Lome'ye düzenlediği resmi ziyaret sonrasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden Togo tarafı olarak büyük memnuniyet duyduklarını belirten Dussey, görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Togo'nun partnerlik anlayışının ekonomik temellere dayandığını belirten Dussey, "Geleneksel partnerimizi zaten biliyorsunuz. Bugün Togo kazan-kazan ilkesine dayalı ortaklıkları önemsiyor. Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe'nin 2020-2025 yol haritasında temel aldığı konu başlığı ise yatırım." dedi.

Bakan Dussey, Togo hükümetinin haziranda bir sanayi parkı açtığına dikkati çekerek, bu parkın, Türkiye de dahil tüm yatırımcılara açık olduğunu kaydetti.

Togo'nun yatırımcılar için çeşitli fırsatlar barındırdığını vurgulayan Bakan Dussey, "Togo fiziken küçük bir ülke olabilir ama Lome Limanı, Gine Körfezi'ndeki doğal su derinliğine sahip tek liman. Birçok ülkeye Lome Limanı'ndan deniz ticareti yapılıyor. Hatta Lome Limanı geçen sene Gine Körfezi'ndeki en çok işleyen konteyner limanı oldu. Bunlar Türk yatırımcılar için önemli avantajlar." ifadesini kullandı.

En önemli yatırım alanı tarım

Dussey, Türk yatırımcılarla bir süredir iletişim halinde olduklarını, 2 ülkenin ticaret odalarının beraber çalıştığını ve gelecek yıl da Lome'de Togo-Türkiye İş Forumu düzenleyeceklerini belirtti.

Yatırımları konusundaki öncelikleri hakkında da Dussey, şunları söyledi:

"Hükümet olarak en çok önem verdiğimiz yatırım alanı tarım. Togo'nun tüm bölgelerinde, elde edilen ürünlerin işlenebilmesi için özel tarım alanları oluşturduk. Birçok ürün yetiştiriyoruz ama işlemesini yeteri kadar yapamıyoruz. Tarım alanına yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcıları Togo'ya davet ediyoruz. İkinci bir alan da güneş enerjisi. Togo hükümeti en ücra köylerde bile herkesin elektriğe ulaşmasını istiyor. Üçüncü önceliğimiz ise altyapı projeleri."

"THY gelecek sene seferlere başlayacak"

Bakan Dussey, Togo'nun limanının yanı sıra hava ulaşımı konusunda da bağlantı noktasında bulunduğuna dikkati çekerek, "Lome havalimanından ulusal hava yolu şirketi Asky aracılığıyla 24 güzergaha direkt seferimiz var. Lome'den ABD'ye bile aktarmasız uçabiliyorsunuz. Bunun için Türk Hava Yollarının (THY) derhal Lome'ye direkt seferlere başlaması önemli. Bu da yatırımcıların işini kolaylaştıracaktır. Şüpheniz olmasın zaten THY gelecek sene seferlere başlayacak, iki ülke bu konuda mutabık, sadece teknik bazı detaylar var." değerlendirmesinde bulundu.

İlişkilerin gelişmesinde büyükelçiliklerin önemli rol oynadığına işaret eden Bakan Dussey, Türkiye'nin 1 Nisan'da Lome Büyükelçiliğini açtığını, kendilerinin de gelecek yıl Ankara büyükelçiliklerini faaliyete geçireceğini söyledi.

"Türkçe tweet atarken Türk dostlarımdan yardım alıyorum"

Dussey, Togo'daki terör riski ve Türkiye ile bu konuda iş birliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Togo oldukça güvenli bir ülke, şu an acil bir terör tehdidi yok ama Mali, Nijer ve Burkina Faso'da, Fildişi Sahili ve Benin'in bir kısmında terör sorunu var. Bu ülkelerle aynı bölgeyi paylaşıyoruz, dolayısıyla biz de kendimizi korumak zorundayız. Öte yandan Cumhurbaşkanı Gnassingbe, son dönemde Mali'den Çad'a kadar terör sorununun çözümünde aktif rol almak istiyor. Yani hem terör mağduru komşularımızdaki bu sorunu çözmeye çabalarken bir yandan da gerekli önlemleri alıyoruz zira teröristlerin daima denize kıyısı olan ülkelere girmek istediğini de biliyoruz. Bu noktada Türkiye'nin deneyimleri çok önemli çünkü uzun yıllar terörle mücadele etti. Dolayısıyla hem Togo hem de bölge ülkelerinin terörle mücadelesinde Türkiye örneği oldukça başarılı."

Dussey, kendisinin Türkiye ziyareti ve Erdoğan'ın Lome ziyareti sırasında sık sık attığı Türkçe tweetler konusunda kimden yardım aldığı sorusuna ise "Dünyada ve Togo'da birçok Türk dostum var. Ben de birkaç kelime Türkçe biliyorum ama tweet konusunda onlardan yardım alıyorum, bazı düzeltmeler yapıyorlar. Şimdilik isimleri bende kalsın." yanıtını verdi.