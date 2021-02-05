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TOBB’dan Ürgüp’e 24 derslikli okul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Nevşehir’in Ürgüp ilçesine 24 derslikli lise yapımına başlandı.

Genel 05.02.2021, 18:52
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TOBB’dan Ürgüp’e 24 derslikli okul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Nevşehir’in Ürgüp ilçesine 24 derslikli lise yapımına başlandı.

Ürgüp Evka Mahallesi’nde TOBB tarafından yapımına başlanılan 24 derslikli lisenin yapım töreninde konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, “İlimizde yaklaşık 61 bin öğrencimiz eğitim görmektedir. Ve bunların 40 bine yakını ise ortaöğretim öğrencisi ve lise öğrencisi. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin okuyacağı yeni okulların yapılması ülke olarak yapabileceğimiz yatırımların en güzeli. Odalar ve Borsalar Birliğinin yapmış olduğu faaliyetlerin arasında eğitime ayırmış olduğu pay azımsanmayacak kadardır. Türkiye’nin her iline bir okul projeleri olduğunu biliyoruz. Ürgüp’ümüze de 24 derslik bir okulun ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Törene katılan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da yaptığı konuşmada, “Kayseri, Kapadokya ve Erciyes bölgelerini gezme fırsatım oldu. Burada olmaktan dolayı çok büyük memnuniyet duydum. Bölgenin ne kadar girişimcilik ruhuna sahip olduğunu görüyorum. Eğitime yapılan yatırım en soylu en üst seviyedeki yatırımdır. Bu anlamda bu yatırımları destekliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’a plaket takdim etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da program sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “TOBB olarak 81 ile 81 okul projemiz vardı. Bu kapsamda Nevşehir’de de Ürgüp’te istediler. Bu okulun temelini attık. İnşallah yılsonuna da bu okulunu açılışını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Ürgüp’te düzenlenen programa TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, NTSO Başkanı Arif Parmaksız, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve işadamları katıldı.
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