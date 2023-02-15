TOBB deprem bölgesine 3 bin 312 tır yardım malzemesi sevk etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) başlattığı ayni ve nakdi yardım kampanyaları çerçevesinde bölgeye 3 bin 312 tır yardım malzemesi sevk etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için başlattığı ayni ve nakdi yardım kampanyaları devam ediyor. AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde, 15 Şubat tarihi itibariyle, 3 bin 312 TIR ve 553 kamyon yardım malzemesi, 41 tır çadır, 777 konteyner, 141 seyyar mutfak, 551 iş makinesi ve vinç deprem bölgesine ulaştırıldı.