TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan İHA’ya başsağlığı mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kazada yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı çalışanı meslektaşlarınız basın şehitleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’e Allah’tan rahmet, ailelerine ve mesai arkadaşlarınıza, başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’in Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda yaşanan kazada yaşamını yitirmesi üzerine İHA’ya başsağlığı mesajı gönderdi.

Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda, 20 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen feci trafik kazasında, aralarında iki meslektaşınızın da bulunduğu, 16 kişinin vefatından büyük üzüntü duydum. Kazada yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı çalışanı meslektaşlarınız basın şehitleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’e, 3 itfaiye personeline, 2 sağlık personeline ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve mesai arkadaşlarınıza, başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”