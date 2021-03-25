TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “İş dünyası afetlere karşı ne kadar hazır olursa Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği o denli kuvvetli olacaktır”

Afet Eğitim İşbirliği Protokolü imza töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Üye işletmelere afetlere hazırlık, dayanıklılık ve iş sürekliliklerini geliştirmelerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenledik” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı konferans salonunda Afet Eğitim Yılı kapsamında AFAD Başkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında “Afet Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokol imza törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Protokol töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin yaşadığı her türlü afette hemen müdahale eden AFAD, yaptığı çalışmalarla gurur duyduğumuz bir kurum haline geldi. Bunun en somut örneklerini İzmir ve Elazığ-Malatya depremlerinde gördük. Yaşadığımız afetlerde hemen el ele vererek, birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattık. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin başına gelecek her türlü afette İçişleri Bakanlığımız ve AFAD işbirliğinde TOBB ve oda, borsa camiası olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. 2020 yılında ülke olarak tüm dünyada olduğu gibi pandemi ile mücadele ederken bir yandan da çok sayıda deprem, yangın, sel, çığ gibi doğal afetlerle mücadele etmek durumunda kaldık. Afetler sonucunda yaşanan kayıplar; ekonominin büyümesini, ülkenin kalkınmasını, bireylerin gelir dağılımını etkiliyor. Herhangi bir afet durumunda üretimin ve ticaretin en az seviyede etkilenmesi için işletmelerin de afetlere karşı hazır olması gerekiyor. İş dünyası afetlere karşı ne kadar hazır olursa Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği o denli kuvvetli olacaktır” dedi.

“Afetlere Hazırlık Anketi uyguladık”

Üyelerini afetlere karşı hazırlamak için eğitimler düzenlediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, “İşte bu sebeple işletmeleri afetlere hazırlama sürecinde TOBB ve oda-borsalar olarak kendimizde sorumluluk hissediyoruz. Bu yüzdendir ki oda-borsalar hem kendileri hem de üyeleri olan işletmeler için afetlere karşı en iyi şekilde hazır olmalıdır. Oda-borsaların afetlere karşı ne kadar hazır olduğunun tespit edilmesi için geçtiğimiz ay Afetlere Hazırlık Anketi uyguladık. Anket sonuçlarına göre yol haritamızı belirledik. Başta deprem olmak üzere ilk etapta ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak afetlerin öncesi, afet sırasında ve sonrasında yapılacaklar üzerine planlarımızı yaptık. Üye işletmelere afetlere hazırlık, dayanıklılık ve iş sürekliliklerini geliştirmelerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenledik. Ardından Birliğimiz bünyesinde oda-borsalarımız ve üye işletmelere yönelik afetler konusunda farkındalıklarını artırmak ve gerekli çalışmalara ivedilikle başlamak amacıyla ’Deprem-Afet Çalışma Grubu’ kurduk. Üyelerimizi afetlere karşı hazırlamak için Google/İdema ile birlikte Sağlam KOBİ projesini başlattık. Sağlam KOBİ projesiyle üye işletmeleri afetlere karşı hazır hale getiriyoruz. Bu kapsamda 2020 yılı içinde üye işletmelere yönelik pek çok bilgilendirme webinarı düzenledik” şeklinde konuştu.

“Afetlere karşı KOBİ’lerimizi daha bilinçli ve hazır hale getireceğiz”

Afet risklerini azaltmak için protokolü imzaladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğu, “Bugün AFAD koordinasyonunda afet ve acil durum farkındalığının artırılarak, afet risklerinin azaltılmasını amaçlayan yeni bir iş birliği başlatıyoruz. Bu kapsamda 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsalarımız aracılığıyla iş dünyamıza yönelik hazırlık çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaları 2021 yılı boyunca sürecek şekilde planladık. Afetlere karşı KOBİ’lerimizi daha bilinçli ve hazır hale getireceğiz. Eksiklikler var, bunları gidermeleri için de rehberlik yapacağız. Böylece afetlerden dolayı yaşanabilecek üretim ya da ticaret kaybını en aza indireceğiz. Hem KOBİ’lerimizi hem de çalışanlarımızı koruyacağız. Böylelikle de ülkemizin üretim ve rekabet gücünü devam ettireceğiz” diye konuştu.