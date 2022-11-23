TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Geleceğimizin mimarı, öğretmenlerdir”

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, öğretmenliğin yeryüzünün en onurlu mesleklerinden birisi olduğunu ifade ederek, “Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, yarının dünyasını oluşturan mimarlardır” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler öğretmenlerimize, annemize babamıza gösterdiğimiz sevgi ve saygıyı göstermeyi öngören bir kültürle büyüdük. Milletleri kurtaranın, geleceğe hazırlayanın öğretmenler olduğunu duyarak, inanarak yaşadık. Bu anlayış içerisinde Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olarak, 2004-2005 döneminde eğitim öğretime başlayan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni, 2022-2023 eğitim döneminde eğitim öğretime başlayan TOBB ETÜ Koleji’ni kurduk. Geleceğin liderlerini, yöneticilerini, topluma yön verecek isimleri yetiştirmenin derdine düştük. Ayrıca, 365 oda ve borsamızla işbirliği halinde eğitim yardımlarımıza devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz okullarla iş dünyasının eğitim konusundaki misyonunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Ve bundan da daha faydalı bir iş yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, eğitim camiamıza şükran ve saygılarımı sunuyorum.”