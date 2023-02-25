TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Deprem bölgesinde yapılacak konutlarda inşaat malzemeleri için fiyat sabitlenecek”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından deprem bölgesinde yaralar hızla sarılmaya devam ediyor. Başkan Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler ’de gerçekleştirilen ‘Gün Birlik olma Günü’ toplantısında deprem bölgesinde inşaat malzemeleri için fiyat sabitlendirme taahhüdü verildiğini açıkladı. Hisarcıklıoğlu, konuşmasına başlamadan önce deprem bölgesindeki hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyerek, “Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına ve depreme maruz kalan vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Deprem, dünyanın ve insan hayatının değişmez bir gerçeği olsa da gözlerimizde yaş, yüzümüzde keder, yüreğimizde ateş vardır ve acımız tarifsizdir. Hepimiz depremzede kardeşlerimizle biriz, onların tekrar normal bir yaşama dönmeleri için ülke olarak 86 milyon olarak kenetlenmiş haldeyiz. Yaralarımızı saracağız, depremden etkilenmiş şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

“Vatandaşlarımızın acısını paylaştık”

Depremden etkilenen şehirleri yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, inşaat malzemeleri üreten 7 sektör meclisiyle bir araya geldiklerini belirterek, “Bunlar, Çimento, Demir-Demir Dışı Metaller, İklimlendirme, Kimya, Madencilik, Seramik ve Toprak Sanayi Ürünleri sektör meclisleridir. Şimdi tüm bu sektörlerimizle karşınızdayız. Hem Oda ve Borsalarımız ve hem de sektör meclislerimiz ilk günden itibaren müthiş bir seferberlik içinde hareket etti. TOBB camiası olarak bugüne kadar 6 uçak, 7 gemi ve 3 bin 900 Tır yardım malzemesi, 41 Tır çadır, 970 konteyner, 141 seyyar mutfak, 551 iş makinesi ve mobil vincin bölgeye sevk ettik halende devam ediyor. Arkasından da mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın yanlarında olmak adına 3 kez bölgeye gittik. Yaşanan felaketi yerinde gördük, vatandaşlarımızın acısını paylaştık. Yarın akşam da tekrar bölgede olacağız” diye konuştu.

Deprem bölgesinde inşaat malzemesi için sabit fiyat

Başkan Hisarcıklıoğlu, TOBB paydaşlarının deprem bölgesinde yapılacak konutlarda kullanılacak inşaat malzemeleri için fiyat sabitleme taahhüdü verdiklerini ifade ederek, “Devletimizin başlatacağı deprem konutları inşa projesine bir katkı da bizden olsun istiyorlar. Bu çerçevede deprem bölgesine yapılacak konutlarda kullanılacak inşaat malzemeleri için fiyat sabitleme taahhüdü veriyorlar. Hammadde ve girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece deprem bölgesine yönelik fiyat sabitlemesine gidiyorlar. Yani depremden etkilenen 11 ilde yapılacak konutlarda kullanılması öngörülen inşaat malzemelerinde fiyat artırılmaması noktasında hepsi mutabakata vardılar. Depremin ilk gününden itibaren kamu yetkilileriyle koordineli bir şekilde deprem bölgesine yardım ve destek sağladılar, sağlamaya da devam edecekler” ifadelerini kullandı.